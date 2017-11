... cara a cara

Róger Cuellar Castro



No todos piensan como García Linera. La repostulación de Evo Morales tiene mareados a los masistas. El jueves, el vicepresidente del Estado, en un acto político en el norte cruceño, llamó a las organizaciones sociales a meterse de lleno a la campaña presidencial de Evo-2019. “Dicen que Evo no va a continuar, hermano y hermana, nuestro presidente nuevamente pedirá el voto a la gente y la gente se lo dará con su conciencia y su corazón”, puntualizó. Pero en el Gobierno no todos piensan igual que él. Ayer el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo que no se puede fijar una posición respecto de la campaña hasta que no se pronuncie el TCP. “No podemos limpiarnos la boca antes de comer”, sostuvo. En lo que parece coincidir el oficialismo es en desconocer el triunfo del No del 21-F de 2016.



Los negociados de la salud. La Fiscalía investiga en La Paz una supuesta irregularidad de los médicos en el Hospital Obrero. A varios profesionales se los acusa de negociar la atención de personas no aseguradas en la Caja Nacional de Salud (CNS) utilizando insumos y equipos de ese centro médico. El fiscal Marco Antonio Vargas dijo que hallaron muestras de análisis sin nombres de pacientes y otras con diagnósticos equivocados. Por el caso, ya existen tres personas detenidas y se ha convocado a declarar a más médicos. El control y la fiscalización deberían extenderse a otras regionales de la CNS en el país.



La fiesta del rock. Santa Cruz vivirá hoy desde las 13:00 un evento sin precedentes: Cosquín Rock Bolivia. Participarán 14 bandas locales y 10 internacionales en dos escenarios montados en los predios del Ventura Sur.