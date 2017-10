Róger Cuellar Castro



... Cara a cara

Chapecoense, absuelto. En Brasil, los fiscales que investigaron la tragedia de LaMia concluyeron que los dirigentes del Chapecoense no negociaron con la empresa boliviana la renta del avión que se estrelló en Colombia en noviembre de 2016, menos que hubo ilegalidades en la contratación. “No hay señales de conducta negligente o imprudente. No se descubrieron elementos que insinúen que hubo algún pago indebido o algún interés sospechoso en la contratación de la aerolínea”, se puntualiza en un comunicado oficial de los fiscales. Anticiparon que no se imputará a ningún brasileño por el accidente en el que murieron 71 personas. Mientras, en Bolivia, hay silencio de parte de los fiscales asignados al caso.



Pari cree que hay aprovechadores. “Hay gente que sabía lo que pasaba y ahora quieren aprovechar y cargarme a mí todas las irregularidades que hay en el banco con créditos falsos, tarjetas de crédito y otras estafas a la gente”, afirmó Juan Franz Pari Mamani, en una entrevista con Página Siete, con lo cual da pie para que se profundice la investigación de lo que pasa en esa entidad financiera. No se trata de creerle al principal acusado del desfalco, pero faltan explicaciones de por qué primero se dijo que el desfalco solo era de Bs 400.000 y a los pocos días se dijo que eran más de Bs 37 millones. La ASFI asegura que ya instruyó la contratación de una auditoría externa para revisar los movimientos en los que participó Pari Mamani. Sería bueno que se amplíe a todas las transacciones para despejar dudas.



Los runners, a Chiquitos. San José invita a vivir mañana una intensa jornada deportiva con una caminata y carrera de 3K, 7K y 12K.