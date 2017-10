Tuffí Aré Vázquez



... Cara a cara

Evo Morales tiene una aprobación del 57% y una reprobación del 39%, según la encuesta de octubre de la empresa Ipsos para la red RTP. Hasta ahí parecería que el presidente no tiene un gran problema, pero cuando se analiza la tendencia histórica del índice de aprobación de su gestión queda claro que en los últimos 15 meses ha sufrido un constante desgaste, sobre todo en las ciudades capitales. No es este el peor momento de su mandato, pero resulta evidente que después del 21-F le cuesta repuntar y, al parecer, la insistencia en la reelección le pasa factura sobre todo en las zonas urbanas de Bolivia. De acuerdo a la encuesta, le va mal en las capitales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Tarija. En cambio, El Alto y el campo siguen leales a él. Su mayor dolor de cabeza es ahora la merma del apoyo citadino debido posiblemente a la persistente idea de su reelección.



Los exconstituyentes del MAS se movilizan para destrabar la reelección. A medida que se acerque el plazo para el fallo del TCP subirán las presiones de uno y de otro lado. Los magistrados sienten el acoso, pero aseguran que igual decidirán. Además de estas presiones, tienen la de los juicios y, algunos de ellos, la de su pasado como ex funcionarios públicos o exasesores de movimientos sociales. Enorme prueba para su pretendida independencia.



Y muchos seguimos a la espera de una explicación de la inesperada renuncia del director del INE, justo a pocos días de anunciarse la cifra que decidirá el pago del doble aguinaldo.