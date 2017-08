... cara a cara

El anuncio del alza del gas para las industrias hasta en un 50% ha causado desánimo en el sector productivo, sobre todo en el exportador. Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex, hizo notar el sábado en el programa Asuntos Pendientes, de EL DEBER Radio, la sospecha de que el presidente Morales no está al tanto de esta decisión, ya que contradice su intención de auxiliar a los privados en un momento difícil por la desaceleración económica. No se conoce hasta ahora la posición del mandatario sobre el tema, pero la medida ya está vigente y la única manera de revertirla será con una determinación de alto nivel. Lo más probable es que se dé una negociación entre los privados y la máxima instancia del poder, aunque, por lo que se vio recién con el alza de la electricidad, una vez tomada la decisión el Gobierno no da marcha atrás, sobre todo si necesita con urgencia recaudar y cuando el sector formal de la economía es casi el único proveedor.

La muerte de Róger Pinto avivó la atención sobre la situación de los asilados y refugiados políticos. ¿Cuánto les puede ayudar una amnistía?, se les preguntó también el sábado pasado en Asuntos Pendientes al exprefecto pandino, Leopoldo Fernández, y al exministro Guido Añez. “Es iluso pedirlo. Solo corresponde buscar un cambio de Gobierno”, coincidieron ambos ex dirigentes opositores, que creen en la vía electoral para sustituir a Evo Morales y así retornar al país. La situación se percibe irreconciliable y se ve venir una encarnizada batalla electoral en 2019.