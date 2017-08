... cara a cara

“Esto es un carnaval”, dijo el presidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, a tiempo de anunciar por segunda vez, y ahora de forma irrevocable, su renuncia al cargo. Un año y casi dos meses duró el cruceño Marco Peredo en el mando de una institución golpeada desde hace mucho tiempo por el desprestigio. Uno de sus méritos es haber hecho terribles denuncias de presunta corrupción. Dio nombres y expuso casos de forma valiente, que requieren ser investigados y sancionados. Lamentablemente es probable que el coraje de Peredo no alcance para cambiar estructuras ni para deshacerse de personajes que, como él mismo dijo, armaron una rosca que frena el progreso del fútbol. El dirigente se va justo cuando Fabol paró el torneo por deudas, con perjuicios que se repiten y se repiten.

Las exportaciones no tradicionales están en picada desde hace tres años, según la Cámara de Exportadores. Es una terrible señal para la economía, que está en un ciclo de desaceleración. En el comercio de productos no tradicionales se había depositado parte de las expectativas de diversificación de los ingresos de Bolivia, ya que no podemos ser dependientes solo del gas ni de los minerales. La imposición de cupos es, entre otros, uno de los motivos de la reducción. El Gobierno no puede ver de palco esta negativa tendencia que nos quita oxígeno.

El abandono, la violencia familiar y el despojo son tres de los males que golpean a muchos adultos mayores. Estos días se reflexiona sobre la importancia de envejecer bien. Atendamos a los más vulnerables.