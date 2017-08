... cara a cara

No paran las desgracias. Hubo muertos y daños ambientales por el incendio en Sama. Un niño falleció por la caída de una torre de luminarias en un estadio cruceño por los ventarrones. Ayer se hundió el barco hospital de la Gobernación de Beni con un saldo también trágico. ¿Qué nos está pasando? ¿Tenemos tan mala fortuna? Aunque son desgracias no vinculadas, tienen como factor común la relación del hombre y sus actividades con la naturaleza, que nos pasa tarde o temprano la factura. Pero también tienen su explicación en descuidos o en la precariedad de las infraestructuras. Los países más vulnerables a los desastres o a los accidentes somos casi siempre los más pobres, que no tomamos previsiones suficientes ante riesgos.

La rehabilitación de la vía Santa Cruz-Warnes comenzó en 2012 y aún no termina. La senadora Elva Pinckert hizo una investigación que desnuda una alarmante tardanza de las obras, aumento del precio y sucesivos cambios de contratos. Los que transitamos por la ruta lo seguimos haciendo con el Jesús en la boca y con el malestar que causan las constantes colas de vehículos por los trabajos a medias.

¿Perdió o ganó Cristina Fernández las primarias argentinas? El macrismo festejó, pero ayer habló de empate técnico en Buenos Aires. La votación de la expresidenta está muy por debajo de lo que ella esperaba, lo que la priva de ser la líder de mayorías que fue, pero le da por ahora la posición de principal opositora.