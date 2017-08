... cara a cara

Tuffí Aré Vázquez



El mítico capitán de todos los tiempos de la selección mexicana de fútbol, Rafa Márquez, juega ahora el partido más complicado de su vida. Una denuncia de la administración Trump acaba de embarrar la impecable imagen de este ídolo deportivo, que rápidamente salió a desmentir que lava dinero del narcotráfico. La Casa Blanca no solo ha sentenciado, sin juicio previo, sino que ya sancionó al héroe de la camiseta verde con la suspensión de su visa y de cualquier negocio con él. Pese al desmentido del capitán mexicano y de su promesa de aclarar la complicada situación, su imagen está desportillada. No sería extraño que el narcotráfico perfore el fútbol, como ya lo hizo con el poder político, el económico o el mundo artístico. Pero Márquez tendrá que esforzarse en convencernos de que no ocurrió. Por lo demás, queda claro que la administración Trump no solo sigue empecinada en levantar un muro a su vecino, sino que será implacable con todo lo que le llegue a molestar.



Wilstermanistas y no wilstermanistas nos emocionamos con la histórica clasificación de los aviadores entre los mejores ocho de la Libertadores. Sin aspaviento, los cochabambinos fueron subiendo peldaño por peldaño y ahora son el único equipo boliviano que queda en la Copa. Con humildad y coraje eliminaron al poderoso Atlético Mineiro, de Robinho y de Fred. Da para seguir festejando.



Parece que no será tranquilo el fin de semana en Trinidad, donde Evo Morales promulgará la nueva Ley del Tipnis. Se avivó la polarización por la polémica carretera y una batalla que posiblemente seguirá abierta.