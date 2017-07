Tuffí Aré Vázquez



... Cara a cara

El martes último hubo un récord en la cifra de quemas en el departamento. En este mes superaron a las de julio del año pasado, según un informe de la SATIF de la Gobernación cruceña. Las zonas con más focos de calor son el este y el norte, donde se desarrolla mayormente la producción agrícola. Todavía no estamos en agosto, el mes históricamente más afectado por el fuego y ya hay alerta por el problema que daña fundamentamente el medioambiente de Santa Cruz. Si no hay una reacción inmediata para frenar las quemas, pronto podríamos tener un aire irrespirable, como ocurrió en años pasados. Corresponde a los agricultores actuar con responsabilidad para evitar perjuicios a la población. Las autoridades deben también controlar y sancionar sin contemplaciones a los que queman sin medir consecuencias.



Finalmente San Matías tiene motivos para celebrar por la inauguración de la primera Estación Policial Integral del país que funciona en una provincia. El nuevo edificio acoge a funcionarios de la Policía, de la Fiscalía, de Migración y de un juzgado, gracias a una inversión de Bs 14,8 millones por parte de la Gobernación de Santa Cruz. La infraestructura luce espectacular y seguro permitirá que San Matías se sienta más tranquila en seguridad ciudadana. La obra es un hecho concreto que supera las promesas y vale la pena aplaudirla.



Entre los tumores de la ciudad que pueden pasar a ser malignos si no se los extirpa a tiempo está el caótico tráfico por la zona de la terminal Bimodal. Es urgente nomás que la Alcaldía cruceña aplique el bisturí.