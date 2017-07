... cara a cara

Devaluando la política. El ‘vice’ Álvaro García Linera desarrolla una batalla mediática con los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa en la que se acusan sin piedad devaluando el debate político. Aquí algunos de sus ataques:

García Linera a Quiroga: “Badulaque provocador, que usa de punta de lanza y justifica las acciones intervencionistas de EEUU en Venezuela”. “Fue vicepresidente de un ex dictador y habla de dictadura"

De Quiroga a García Linera: “Impostor yo, le digo al señor Linera: ¿Eres tú licenciado?”. “¿El jefe del EGTK (Ejército Guerrillero Tupac Katari) me habla de bombas molotov a mí?”. “Estaba con Felipe Quispe y después se había pegado a Evo Morales, o sea que además de ser “oportunista, es un advenedizo masista”.

De García Linera: “Ninguno de esos expresidentes dijo: hay que llevar gas a Caranavi, a Cobija. Para ellos Bolivia está en quinto lugar; en primer lugar está EEUU; en segundo lugar, Chile; tienen corazón chileno, tienen alma chilena, tienen cerebro norteamericano”.

Mesa a García Linera a través de Twitter: “Mi compromiso con Bolivia y mi sentimiento hacia Chile lo juzga el pueblo boliviano, que no necesita de intérpretes".



Un guiño al Atlántico. Álvaro García Linera prometió impulsar con prioridad la utilización de las hidrovías, como la de Paraná-Paraguay, como una alternativa a los puertos chilenos. La idea es aprovechar las ventajas, considerando que en la actualidad 1,2 millones de toneladas de carga salen por esta vía. Los dirigentes empresariales ven con beneplácito el interés gubernamental de acompañar el esfuerzo privado para disminuir la dependencia de Chile, que en los últimos cinco años, con 62 paros, perjudicó las exportaciones bolivianas por un valor de $us 300 millones.