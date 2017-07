La educación: De Prusia a Finlandia

Siempre me he preguntado la razón por la que nuestros sistemas educativos públicos en América Latina se empecinan en seguir un modelo cuyo origen y tradición viene de la antigua Esparta, una cultura que sacrificó el arte y la creatividad por un modelo militar y totalitario que sometía en extremo la voluntad y el pensamiento libre.

En la lógica espartana de entonces, su régimen respondía a un contexto de superveniencia y capacidad de respuesta al entorno bélico. A los siete años los niños eran literalmente cooptados de sus familias para entrenarlos, adoctrinarlos y en etapas pasar por un proceso hasta los 20 años. En dicho proceso eran sometidos a pruebas físicas y emocionales extremadamente duras que apuntaban a una selección rigurosa de los más aptos. De ahí se ideó una ‘escuela’ como parte de una visión mayor, que era consolidar una sociedad con obediencia ciega al Estado, por ende, los espartanos no se podían permitir cuestionar o crear.

En la Prusia de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, inspirados en el modelo espartano, se comienza a incubar la idea de soldados mansos y obedientes para la guerra; pero es con Federico II que se magnifica y expande el concepto de quitar toda esencia de individualismo para que los soldados ‘ejecuten y no razonen’.

Luego, en el periodo de la Revolución Industrial, los dueños de las fábricas y el capital ven en este modelo, fundamentos ‘interesantes’ que en mucho les venía bien para reponer una mano de obra que no cuestione sino simplemente obedezca. Fue precisamente en Prusia donde evolucionó el modelo aplicado a lo que se conoció y se conoce hasta hoy como: Educación pública, gratuita y obligatoria. Este sistema fue apoyado de manera muy entusiasta por grandes empresarios, industriales y banqueros, que, por cierto, impulsaron su expansión en diferentes países hasta llegar a América Latina, donde se extendió y arraigó hasta nuestros días.

El gran contrasentido en todo esto, es que el modelo educativo, llamémoslo ‘neoespartano’, a lo que menos apunta es a la creatividad, por lo que obviamente el resultado es: generaciones de niños y jóvenes poco creativos y con capacidades limitadas de innovar y transgredir. Ojo: existen esfuerzos individuales de profesores y escuelas que al tomar conciencia de esta realidad, cultivan una ‘educación alternativa’ adoptando cánones diferentes e innovadores. Remarco también el hecho que esta impronta que tiende a “‘matar la creatividad’ (afirmación de Ken Robinson), es sintomático en muchos países, incluido Estados Unidos donde se aprecia uno de los peores sistemas educativos públicos del mundo.

¿Qué podemos aprender mirando el futuro? América Latina debe poner atención en modelos educativos que han superado la tara prusiana, como Finlandia, que ha evolucionado en un sentido opuesto al modelo ‘neoespartano’. Algunas de sus características son: la currícula no se impone, sino se construye en función a las destrezas e intereses del niño (¡los niños no son clones!); el niño comienza la escuela y a leer a los siete años, pocas horas de aula y más interacción social de niños con sus amigos y sus padres, ambiente de clases relajado e informal, no existen las inefectivas tareas para la casa (¿cuantos padres realmente están capacitados para guiar pedagógicamente a sus hijos?), niños muy estimulados a la creatividad. ¿Qué resultado podemos evidenciar de este sistema que ha transgredido con los sistemas ortodoxos y tradicionales? Es de los mejores sistemas educativos del mundo, según los informes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA de su sigla en inglés), y aunque a muchos les sorprenda, el modelo finlandés no es extraordinariamente nuevo o ‘experimental’, tienen toda una ciencia y experiencia probada que data de hace más de 40 años (aunque su cultura educativa data del siglo XIV).