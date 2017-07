El gallo que me regaló el Diablo

El historiador de la filosofía medieval Étienne Gilson transcribe: “Un Cingulum Diaboli suele perseguir a los hombres aventureros”... Pero en mi caso, gallero y pecador como soy, confieso que era yo quien tenía un fuerte afán por encontrarme con el Diablo.

Umberto Eco (a su influjo escribo esta crónica) registra en El nombre de la rosa el interrogatorio que el inquisidor Bernardo Guidoni le hace a Remigio da Varagine, el cillerero de la abadía benedictina, en los apeninos italianos, siglo XIV... Remigio revela la fórmula para tomar contacto con el maligno: "coges un gato negro... que no tenga ni un solo pelo blanco (ya sabes) y le atas las patas, luego lo llevas a la media noche hasta un cruce de caminos y ahí gritas en voz alta: ¡oh Lucifer!".



Debo contar, sin embargo, que mis métodos para dar con el Diablo eran más ortodoxos... lo busqué mucho por Santa Cruz, por Cotoca, por la Monseñor Rivero... Tenía el dato preciso de que los sábados se aparecía por la avenida Alemania, por ahí por la gallera de los hermanos Chávez Martillo... pero fue imposible.



Hasta que una noche de 2010, pasadas ya las 12, lo encontré en El Tábano, el bar de Reneco Ibáñez, en Trinidad (Beni)... Ahí estaba el Diablo Marco Antonio Etcheverry, con una caipiriña en la mesa y un cigarrillo en la mano, junto a Leo Fernández y otros jugadores de la selección de 1994. Habían ido a apoyar la candidatura de Jéssica Jordan. Eran los últimos días de una campaña reñida, que finalmente la exmiss Bolivia terminó perdiendo por unos pocos puntos ante Ernesto Suárez Satori.



Estaba bastante robusto... Lo recordaba distinto... Tenía fijada su imagen atlética, tal como lo vi aquella tarde del 25 julio de 1993, en el arco sur del estadio Hernando Siles, de La Paz, cuando desplegó su dribling nigromántico y clavó una pelota que avanzó, en ‘lento remolino’ (como el verso de Álvaro Mutis), por entre las piernas del arquero Claudio Taffarel... Y esa tarde... ese minuto, aunque faltaban muchos partidos por jugar, los bolivianos nos fuimos al Mundial... ¡Y cómo lo quisimos al Diablo... nuestro Cingulum Diaboli... supra idolum... pecca pronobis... ¡¡penitenciágite brasilero... penitenciágite!!

Aquella noche en Trinidad hicimos varios acuerdos (¿debo decir pactos?) y el siguiente fin de semana nos vimos en Santa Cruz, en la gallera de Negro Chávez Martillo, que era tío de Marco Antonio. Aquellos tiempos, Negro Chávez tenía una selección de gallos brasileños, con un entrenador, también brasileño, llamado Milo, y ejercía un dominio implacable en la Gallera Central... gallus gallus est qui splendor mirabilis... La idea era sacar unos tres fenómenos de Negro Chávez y forzar un desafío en Chapare y levantarnos con la plata... Es decir, un asunto banal y venal, de riesgos y apuestas... Aunque tenía una ambición secreta: luego de pelearlos, pensaba quedarme con los gallos para sacarles cría y así obtener la genética de los Chávez Martillo, por eso lo anduve buscando tanto al Diablo, el mejor jugador de la selección que fue al Mundial de EEUU en 1994.



No ocurrieron las cosas como las habíamos planeado... Negro Chávez no nos prestó los gallos, pero sí le dio a Marco Antonio un gallo osco colorado, de espalda rojiza, taporo de hueso (en Perú le dirían copetón), con unas cinco peleas muy, pero muy caras... “Llévalo sobrino y saca tus propios fenómenos”, le dijo guiñándole el ojo. Al salir, en la esquina, el Diablo me regaló el gallo, así de puro amigo... sine pecunia.



El Taporo era un gallo hermoso, de gran carácter, protector de sus gallinas, todo un señor... En su primera camada dio tres hijos inolvidables. Xavier Delitte (el Yodo) llevó uno al cumpleaños de Urino, en Buena Vista, el 8 de septiembre de 2012. Urino había organizado un churrasco con pelea de gallos para festejar su nacimiento y había conseguido un gallo muy bueno de la gallera de Taporo Áñez para hacernos frente... Era un gallo blanco chorreado. Las intenciones del cumpleañero no eran buenas para nosotros, pensaba ganarnos fácil, pero el hijo del Taporo era un gallo de mucha clase y casta, un verdadero maligno... Prendía cuerpo y cabeza y metía hondo, profundo. Antes de los 15 minutos nos levantamos con todas las apuestas... Urino quedó dolido, su deseo era festejarse ganando; como diría el poeta, "quiso laurearse, pero se encebolló" (César Vallejo).

Ahí pensé que al fin tenía al reproductor ideal, pero vaya saber por qué diablos el Taporo se volvió estéril... Hicieron falta años de tratamiento y de conjuros para recuperarlo, recién en noviembre de 2015 volvió a dar hijos... Dos camadas y luego murió.



Tengo anotada la fecha en mi cuaderno de cría: 18 de noviembre, mensaje de whatsapp de Yodo: “Le comunico, Walter, que hace un momento dejó de existir el Taporo, nuestro Taporo”... Yo sabía bien que el gallo vivía sus últimos días...



Lo había visto muy pálido, cantaba poco y se acurrucaba como un pajarito, pero el mensaje de su partida me acertó en el pecho, como un cachazo invisible, traicionero...

Al final, todo se lo lleva la señora muerte... Así terminó su historia mi gallo querido... mi Cingulum Diaboli... mi maligno...