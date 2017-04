Ya son 10 detenidos por el asalto a Prosegur en Paraguay

Un día después del 'robo del siglo' en Ciudad del Este, la Policía Federal de Brasil informó que, hasta el momento, hubo tres fallecidos en los enfrentamientos ocurridos durante el lunes en la tarde; en tanto que hay 10 aprehendidos, según reportó el diario ABC. Además, Prosegur aclaró que el monto sustraído son $us 8 millones y no $us 40 millones como se estimó con anterioridad.

En conferencia de prensa realizada este martes, las autoridades brasileñas informaron que los detenidos fueron identificados como John Cleiton Schmidt Weis, Paulo Vitor Dos Santos, Anderson Caetano Da Silva, Lucas Fernando Ferreira Rocha, Tiago Olimpio Da Silva, Carlos Andrade Da Silva, José Roberto Alves Monteiro, quien dice ser, Leandro Da Silva, Douglas Bazzo y Marcio José Pereira.

Por su parte, Juan Cocci, director ejecutivo de la multinacional Prosegur, dijo a radio Mitre de Buenos Aires que el monto total robado de las oficinas de Prosegur en Ciudad del Este asciende a $us 8 millones. En principio se había hablado de hasta $us 40 millones, lo que fue desmentido por Cocci. La información se reproduce en el diario Clarín de Argentina.

“Esto ya nos ocurrió cuatro veces en Brasil. Ayer se hizo un trabajo bárbaro a pesar del mal día. Se hizo el recuento rápido y se garantizó la atención a nuestros clientes”, dijo Cocci a radio Mitre.