Violenta manifestación contra el racismo en EEUU

El saldo de víctimas fatales aumentó a tres luego de que un helicóptero cayera en un área vecina a Charlottesville, muriendo el teniente H. Jay Cullen y el piloto Berke M.M. Bates, que asistían en las operaciones, en un accidente cuyas causas se investigan, informaron las autoridades.



El Fiscal general Jeff Sessions dijo que tales "hechos de intolerancia racial y odio" traicionan valores fundamentales y "no pueden ser tolerados".



El FBI anunció el inicio de una investigación de derechos civiles sobre el caso. "El FBI examinará todos los hechos y evidencias disponibles", señala la policía federal en un comunicado.



El presidente Donald Trump expresó en Twitter sus "profundas condolencias a los familiares y a los colegas oficiales del policía del Estado de VA que murió hoy".



El mandatario agregó luego "Condolencias a la familia de la joven mujer que murió hoy, y mis mejores deseos para todos quienes resultaron heridos, en Charlottesville, Virginia. Es muy triste!" La negativa de Trump a criticar a grupos de la ultra-derecha provocó críticas, incluso por parte de miembros de su Partido republicano.



"Muy importante para la nación escuchar a @potus describir los eventos en @Charlottesville por lo que fueron, un ataque terrorista de #supremacistas blancos", dijo el senador por Florida Marco Rubio en Twitter.



El veterano senador Orrin Hatch de Utah, twiteó "Debemos llamar al diablo por su nombre. Mi hermano no dio su vida luchando contra Hitler por sus ideas nazis para que sean aceptadas aquí en casa".



Policía superada



Centenares de personas confluyeron en Charlottesville sea para participar o protestar contra la "Marcha de la Derecha Unida", estallando rápidamente los disturbios, aunque agentes anti-disturbios y tropas de la guardia nacional saturaron el centro de la ciudad.



Muchos de los participantes llevaban banderas Confederadas, consideradas símbolo de racismo por muchos estadounidenses, mientras que otros levantaban sus brazos haciendo el saludo nazi.



Los manifestantes anti-racistas blandían banderas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), cantando eslógans contra el racismo :"No Nazis, no KKK, no fascist USA." "Marchábamos por la calle cuando un automóvil, una berlina negra o gris, se nos lanzó encima, golpeó a todo el mundo. Luego retrocedió y nos volvió a embestir", relató a la AFP un testigo.



En un video publicado en redes sociales, se ve cómo un coche oscuro golpea violentamente a otro vehículo por detrás y luego retrocede velozmente en medio de los manifestantes.



El chofer del vehículo fue arrestado, y el caso es considerado como "homicidio criminal", según el jefe de policía, Al Thomas.

Según la cadena CNN, el sospechoso, James Alex Fields Jr, de 20 años, oriundo de Ohio, fue acusado de muerte, heridas y delito de fuga.



Hacia el final de la tarde, al menos 35 personas eran o habían sido atendidas por heridas graves o leves, informó Thomas.