‘Vice’ ecuatoriano niega haber recibido sobornos

Hace 3 horas

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, negó ayer que haya recibido millonarios sobornos de Odebrecht, como reveló al periódico O Globo un exdirectivo de la constructora brasileña.



"Yo no tengo un centavo mal habido en mi patrimonio", declaró Glas a la prensa en su natal puerto de Guayaquil (suroeste), adonde viajó luego de que el presidente Lenín Moreno lo despojara de las funciones que le había asignado en medio de una pugna en el oficialismo.

Jose Conceicao Filho, exdirector de Odebrecht en Ecuador, confesó haber pagado al menos $us 14,1 millones a Glas a cambio de contratos con el Gobierno, de acuerdo con O Globo.



Conceicao, que se tornó colaborador de la justicia brasileña, que investiga la millonaria trama de sobornos de Odebrecht, dijo que inclusive filmó encuentros personales con Glas y con un intermediario.



“Las negociaciones de los sobornos con el ex-CEO de Odebrecht en Ecuador se daban principalmente a través de un tío del vicepresidente, el empresario Ricardo Rivera. Pero Conceicao y Glas también se encontraron en persona en varias ocasiones”, añade O Globo.

Glas, a quien la oposición acusa de estar involucrado en supuestos casos de corrupción no solo con Odebrecht, ha acudido ante la Fiscalía a rendir testimonio por el tema de los sobornos de Odebrecht, que ha causado una decena de detenidos en el país; sin embargo, la justicia no le ha formulado cargos.



Por otro lado, el presidente de Lenín Moreno tildó a la manera de hacer política en su país de "rastrera, sucia y mentirosa", un día después de provocar la primera crisis al despojar de sus funciones a su vicepresidente.

"No me gusta la forma como se hace la política en el país: es sucia, es rastrera, es mentirosa", expresó, sin referirse a Glas, en un acto en Guayaquil.

“No es mala, la han hecho mala, la han ‘porquerizado’. No es mala, la política es buena porque es el servir a los demás”, agregó el mandatario, en el poder desde el 24 de mayo.



La disputa se enmarca en la división en el seno del oficialismo -en el poder desde 2007- entre los partidarios de Moreno y los del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el gran aliado de Glas y quien está radicado en Bélgica.



"El momento en que tenga necesidad de mentirles, mejor me voy a la casa. Total, yo no busqué el puesto de presidente. Créanme, es difícil, es duro (...) Yo no soy como otros que andan extrañando la Presidencia", apuntó, refiriéndose al exmandatario.