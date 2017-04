Venezuela sale de la OEA en medio de crisis

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que su país formalizará hoy ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su salida del bloque a raíz de que el organismo decidió abordar la crisis en el país sin el aval del Gobierno de Nicolás Maduro. "Lo que se pretende hacer con Venezuela es grave, muy grave", expresó Rodríaguez, en conferencia de prensa, transmitido por el canal CNN.

“El pueblo está celebrando el retiro de Venezuela de la OEA; hoy somos más libres e independientes”, lo dijo @DrodriguezVen pic.twitter.com/DC6Erdtad4 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 27 de abril de 2017

La crisis política y económica que vive Venezuela obligó a organismos internacionales como la OEA a ejercer presión a fin de buscar una solución. En contrapartida, el Gobierno venezolano solicitó una reunión de cancilleres de la CELAC para el martes 2 de mayo en San Salvador.

Rodríguez criticó el rol de México y Argentina, países que expresaron su preocupación sobre lo que ocurre en Venezuela, calificándolos de obedecer directrices de EEUU. "Me siento feliz porque cuando abro los ojos cada mañana no tengo que llamar a Washington para que me digan lo que tengo que hacer", dijo.