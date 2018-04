The New York Times y The New Yorker ganaron el lunes el Premio Pulitzer al servicio público, por revelar el escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein, del que nació el movimiento #MeToo.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times dirigido por Jodi Kantor y al colaborador del New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes informes que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

En octubre de 2017, The New York Times publicó un reportaje en el que documentó cómo durante décadas el productor alcanzó numerosos acuerdos extrajudiciales para poner fin a denuncias de acoso sexual entabladas por antiguas empleadas y asociadas suyas.

A las revelaciones del Times se sumó la revista The New Yorker, que también divulgó testimonios de algunas de las afectadas.

The New Times compartió además el galardón en la categoría periodismo nacional con The Washington Post por sus artículos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Jake Halpern y Michael Sloan, del diario neoyorquino, se quedaron con el galardón a la caricatura editorial.

