UE multa a Facebook por información incorrecta

La Comisión Europea impuso este jueves una multa de 110 millones de euros (120 M de dólares) al gigante estadounidense Facebook por suministrar información "incorrecta o engañosa" a la Unión Europea sobre la compra de Whatsapp.



"La decisión de hoy envía una señal clara a las empresas de que deben cumplir con todos los aspectos de la reglamentación de la Unión Europea sobre fusiones, incluida la obligación de suministrar información correcta", dijo la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado.



"La Comisión debe poder tomar decisiones sobre los efectos de las fusiones en la competencia con pleno conocimiento de los hechos exactos", agregó.



Los reguladores de la UE dieron luz verde en octubre de 2014 a la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook, con un precio final de 22.000 millones de dólares, considerando que no había razón para creer que fuera a tener un impacto sobre la competencia en el floreciente sector de las redes sociales.

La decisión de este jueves no cambia en nada dicha autorización, precisa el ejecutivo europeo.



Facebook reaccionó de inmediato al anuncio del jueves: "Actuamos de buena fe desde nuestras primeras reuniones con la Comisión Europea y tratamos de suministrarle información exacta cada vez".



"El error que cometimos en los documentos proporcionados en 2014 no era intencionado y la Comisión confirmó que no tuvo impacto en el resultado del examen de la fusión", dijo un portavoz de Facebook, Aled Williams. "El anuncio de hoy cierra el caso", agregó.



En su comunicado, la Comisión recuerda que la reglamentación sobre fusiones requiere que las empresas presenten a los reguladores información esencial exacta para poder llevar a cabo su examen.



Señala que cuando Facebook notificó a la Comisión de la compra en 2014, la compañía dijo que "no podría establecer una vinculación automática fiable entre las cuentas de los usuarios de Facebook y las cuentas de los usuarios de Whatsapp".



"Sin embargo, en agosto de 2016, WhatsApp anunció una actualización de las condiciones de su política de servicio y de privacidad, incluida la posibilidad de vincular los números de teléfono de los usuarios de WhatsApp con las 'identidades' de los usuarios de Facebook", dijo.