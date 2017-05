El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabajará con "quien sea que el pueblo de Francia elija" como su líder, dijo su portavoz el viernes.

El comentario no ofreció apoyo alguno ni a Emmanuel Macron, que aparece como el favorito en las elecciones presidenciales francesas del próximo domingo, ni a su rival de extrema derecha Marine Le Pen, quien según Trump debería beneficiarse de los temores relacionados con atentados.

"El presidente está comprometido a trabajar con líderes de todo el mundo para enfrentar toda una serie de problemas y ciertamente lo hará con quien sea que el pueblo elija", dijo a la prensa la portavoz de Trump, Sarah Huckabee Sanders.

Sin embargo, aclaró: "no he tenido una conversación sobre si apoya a algún candidato en particular".

Esa falta de compromiso contrasta con la posición del predecesor de Trump, Barack Obama, quien esta semana lanzó un video en el que respalda a Macron, un centrista que dijo apelar "a las esperanzas de la gente y no a sus miedos".

Le Pen fue una de las primeras políticas en felicitar a Trump por su triunfo en noviembre pasado y ha alabado su postura proteccionista sobre comercio.

También viajó a Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, y se fotografió con él. Trump ha dicho que esperaba mejorar las relaciones con Putin, aunque ambos líderes han admitido que los lazos entre Estados Unidos y Rusia empeoraron en los últimos meses.