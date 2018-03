Trump logra orden judicial para callar a actriz porno

Un abogado personal del presidente de Estados Unidos consiguió el pasado martes 27 que un juez dictara una orden temporal para prohibir a la actriz de cine porno Stromy Daniels contar públicamente detalles de la aventura sexual que según ella tuvo con Donald Trump. El laudo arbitral fue conocido este miércoles y publicado por los principales diarios de EE UU, un día después de que la actriz demandara al presidente para intentar dejar sin efecto un acuerdo de silencio que firmó poco antes de las elecciones de 2016.

La historia se remonta a 2006, cuando según el relato de la actriz conoció a Donald Trump en un torneo de golf en el lago Tahoe y tuvieron un encuentro sexual. Trump llevaba un año casado con la actual primera dama y su hijo en común acababa de nacer. Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, contó la historia hace años. En octubre de 2016, días antes de las elecciones, recibió un pago de 130.000 dólares a cambio de firmar un papel donde negaba que la relación hubiera ocurrido y se comprometía a no hablar de ello. El pago lo hizo el abogado personal de Trump, que también niega que ocurriera.

Tras salir a la luz todos estos detalles en los últimos dos meses, Daniels ha decidido contar su historia, para lo cual tiene que buscar la manera de sortear el acuerdo firmado en su día. El martes, la actriz presentó una demanda en un juzgado de Los Ángeles solicitando la nulidad del acuerdo con el argumento de que el presidente nunca lo llegó a firmar. El abogado de Trump, Michael Cohen, abre la puerta a este argumento al afirmar que el pago lo hizo él de su bolsillo y que Trump ni siquiera estaba al tanto del asunto.

En la demanda, la actriz menciona que el abogado de Trump ha iniciado un proceso de arbitraje para reforzar el acuerdo de silencio. Este detalle se convirtió en una pieza principal del caso cuando la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo este miércoles a los periodistas que “el caso ya se ha ganado en arbitraje, no hay conocimiento de ningún pago por parte del presidente y él ha negado estas acusaciones”. Sanders remitió cualquier otra información a los abogados personales del presidente.

El contrato firmado en su día otorga al presidente el derecho a ser indemnizado hasta con un millón de dólares si Clifford rompe o amenaza con romper el acuerdo de confidencialidad. También le da derecho a pedir una orden cautelar de silencio mientras se dirime cualquier disputa relativa al contrato. El laudo arbitral fue obtenido unilateralmente por los abogados de Trump en California y lleva fecha del pasado 27 de febrero.

El abogado de Clifford, citado por The New York Times, afirmó que no considera válido el laudo arbitral y que su clienta va a seguir adelante con su denuncia en los juzgados del condado de Los Ángeles.