Terrorista de Nueva York siguió los planes del EI y dice estar ‘orgulloso’ por el ataque

El autor del atentado que causó ocho muertos y 12 heridos en Nueva York, un uzbeko de 29 años, planificó su crimen durante semanas y cometió el atentado en nombre del Estado Islámico (EI).

Sayfullo Saipov embistió a peatones y ciclistas con una camioneta alquilada el martes a las tres de la tarde en el moderno y caro barrio de Tribeca, en el atentado más mortífero cometido en Nueva York desde que la red Al Qaeda derribó las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

Saipov salió de la camioneta sosteniendo dos pistolas falsas y gritó “Allah Akhbar" (Dios es grande), antes de ser baleado por un agente en el estómago y ser detenido.

El agresor de Nueva York se dijo “orgulloso" del ataque, según refirieron fuentes de la investigación. Los investigadores están interrogando a Saipov en el hospital, donde fue operado.

Los investigadores creen que el ataque fue planificado. Y lo explican: Saipov entró a Manhattan por el George Washington Bridge y sabía perfectamente dónde atacar, es decir, donde no había barreras que pudieran detenerlo.

“Parece que Saipov planificaba esto desde hace numerosas semanas", dijo John Miller, jefe adjunto de inteligencia y contraterrorismo de la policía de la ciudad, en una conferencia de prensa.

“Lo hizo en nombre del Estado Islámico y entre los objetos encontrados en el lugar de los hechos había un mensaje en árabe", escrito a mano, donde “proclamaba que el Estado Islámico viviría para siempre", precisó.

Durante el ataque, el presunto terrorista recibió un disparo en el abdomen por la Policía y posteriormente fue detenido y trasladado al hospital Bellevue, donde se recupera de sus heridas y permanece estable dentro de la gravedad.



Trabajadores del hospital detallaron a The Daily News que el presunto autor de la masacre no estaba en absoluto conmocionado, sino que se le veía “feliz" y “realizado" e incluso hablaba y reía con total normalidad.



Uber aseguró que Saipov había superado los controles de antecedentes que realiza la empresa, y que tras estudiar su historial no identificó ningún incidente entre los 1.400 viajes que llevó a cabo como conductor.



El joven uzbeko accedió al visado de EEUU gracias a un programa del Departamento de Estado que sortea cada año 50.000 permisos de residencia entre países con una baja tasa de migración hacia Estados Unidos.

Mueren cinco argentinos que celebraban 30 años de graduación

Cinco ciudadanos argentinos que festejaban los 30 años de su graduación en la escuela media murieron y otro sufrió heridas en el atentado perpetrado el martes en Nueva York.



Las víctimas del ataque en Nueva York eran "oriundos de la ciudad de Rosario (300 Km al norte de Buenos Aires) e integraban un grupo de amigos que celebraban el 30° aniversario de egresados de la Escuela Politécnica de esa ciudad cuando ocurrió el trágico hecho", dijo la cancillería en un comunicado.



Los argentinos formaban un grupo de 10 personas y cuatro de ellas resultaron ilesas. En el momento del ataque atravesaban la ciclovía.



"El gobierno argentino expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de los ciudadanos argentinos Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini,

Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, ocurrido como consecuencia del dramático atentado terrorista en la tarde de hoy en Nueva York", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La alcaldesa de Rosario, Mónica Fein, decretó tres días de duelo en la tercera ciudad argentina, de 1,5 millones de habitantes.

Donald Trump suspenderá la lotería de visas

El presidente de EEUU, Donald Trump, mandó dos mensajes muy claros tras el atentado del martes en Nueva York: que no descarta retomar el uso de la cárcel de Guantánamo enviando allí al autor del ataque, un inmigrante uzbeko, y que quiere poner fin cuanto antes a la muy popular lotería de visados.



Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump llamó a ser "mucho más duros e inteligentes" y "menos políticamente correctos", al argumentar que ataques como el de Nueva York son el resultado de que gobiernos anteriores, particularmente el de Barack Obama, fueron demasiado permisivos con la inmigración y frente al terrorismo. "Enviarlo (al sospechoso) a Guantánamo. Definitivamente lo consideraría", comentó el presidente, quien calificó de "animal" al atacante.