El presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, afirmó este jueves que no existen garantías para convocar elecciones en Cataluña, y derivó en el Parlamento la respuesta a la anunciada intervención de la autonomía regional por parte del gobierno central.



"He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se diesen unas garantías [...]. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria", dijo Puigdemont en un esperado discurso, un día antes de que el Senado español dé luz verde a la toma de control de la región por Madrid.

Por su parte, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió este jueves las medidas para intervenir la autonomía de Cataluña, alegando que son necesarias para que se abra "una nueva etapa en la que la ley se respete".



"El viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno", señaló Sáenz de Santamaría ante el Senado, que debe dar el viernes luz verde a la toma de control de Cataluña por parte de Madrid, ante las ambiciones independentistas de las autoridades de esa región.