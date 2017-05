Suecia cierra caso de Julian Assange

Ecuador garantiza la protección al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, asilado en su embajada en Londres, y pidió al Reino Unido que conceda "con prontitud" el salvoconducto para que pueda viajar al país andino.

"Ecuador reitera la vigencia del asilo concedido (a Assange)", dijo Guillaume Long en una rueda de prensa en la Cancillería, en la que insistió en la demanda de su país a las autoridades británicas para que concedan "el salvoconducto que permita a Assange disfrutar de su asilo en Ecuador", en lugar de su embajada en Londres.

El canciller indicó que la decisión conocida ayer de no imputar cargos contra el fundador de WikiLeaks, implica "el sobreseimiento del caso" en su contra en Suecia, una decisión que Ecuador "celebra", dijo.

El diplomático señaló que la orden de arresto europea contra Assange ya no tiene validez e insistió en su crítica a las demoras de la fiscal sueca pues desde que Ecuador concedió el asilo pudo haber realizado diligencias en la embajada.

Por su parte, Assange dijo: "Hoy es una importante victoria para mí y para el sistema de derechos humanos de la ONU, pero de ningún modo borra siete años de detención sin cargos. Es algo que no puedo olvidar, es algo que no puedo perdonar", en una breve conferencia en el balcón de la embajada de Ecuador en Londres.



En la mira de EEUU

En ella aseguró que Ecuador hará "todas las gestiones" para que Assange pueda abandonar la embajada en Londres y trasladarse al país latinoamericano.



Assange siempre ha temido que, si abandona la legación diplomática ecuatoriana, pueda ser arrestado y extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentaría a un tribunal por las miles de filtraciones de su plataforma WikiLeaks. La Policía británica, mejor conocida como Scotland Yard, comunicó que está obligado a cumplir con la orden de arresto emitida en su día por la Corte de Magistrados de Londres, en virtud de una solicitud de extradición de Suecia.



Otra posibilidad, aunque parezca sorprendente, pero no lo sería tanto, como explicó el comentarista legal británico David Allen Green en su cuenta de Twitter. "Si Assange fuera detenido en el Reino Unido, Suecia podría revisar su decisión porque la extradición sería más fácil", escribió. Y es que Suecia archivó la causa no por falta de pruebas, sino por las dificultades de seguir adelante con el caso.