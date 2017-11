Hace 1 hora

Aeronaves y buques de Argentina buscan un submarino de la Armada con 44 tripulantes a bordo con el que se perdió el contacto hace 48 horas, informaron hoy fuentes del cuerpo naval.



"Al momento, aún no hemos podido tener contacto en comunicación visual o radar con el submarino San Juan", explicó hoy en declaraciones a la prensa el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.



El ARA "San Juan" funciona con baterías eléctricas que "hay que recargar cada tanto", recordó Balbín, quien agregó que la última comunicación con el submarino tuvo lugar el miércoles por la mañana.



El portavoz se refirió a la versión que ha trascendido en las últimas horas de que se desató un incendio en el submarino, que "no es una información oficial" y agregó que "pudo haber una falla técnica", pero todavía "no se sabe exactamente qué pasó".



Se ha iniciado el plan de búsqueda del vehículo subacuático de origen alemán, que se prevé que está a 430 kilómetros del punto más cercano de la cosa al sudeste de la península Valdés, en la sureña provincia de Chubut.



La Armada, que depende de Ministerio de Defensa, reveló en un comunicado que ha ordenado a todas las estaciones terrestres a lo largo del litoral argentino "la búsqueda preliminar y extendida de las comunicaciones y escuchas en todas las posibles frecuencias de transmisión del submarino".



Asimismo, esta madrugada, se desplegaron dos aeronaves y tres buques en el operativo de búsqueda y ya ha contactado con los familiares de los 44 tripulantes que viajaban en el submarino para mantenerlos informados.