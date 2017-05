El cura y activista mexicano Alejandro Solalinde consideró hoy que el presidente estadounidense, Donald Trump, no "va a ser significativo en la historia" y solo servirá para "polarizar" a la sociedad sobre los inmigrantes.



"Me parece a mí que él ni siquiera va a ser significativo en la historia más que por haber polarizado unos sentimientos de algunas gentes que todavía conservan esos sentimientos negativos", dijo en Roma en la presentación de su libro "Los narcos me quieren muerto".



El sacerdote y activista por los Derechos Humanos, propuesto para el Nobel de la Paz, criticó la política migratoria de la nueva administración estadounidense y dijo que el muro que Trump prometió construir en la frontera con México "no va a servir para nada".



"A mí no me preocupa porque no va a servir de nada, me preocupan los otros muros. Los muros de la vista, de no poder ver lo que está pasando, los muros del corazón y de la fe", explicó Solalinde.

En su opinión la sociedad actual ha alzado demasiados muros en base a "todo tipo de discriminación", como los "prejuicios, la xenofobia, la misoginia o homofobia", apuntó el religioso.



"Esos muros me preocupan, esos no se ven, son invisibles pero son las divisiones reales que nos impiden acercarnos, ser hermanos y tener unas buenas relaciones", defendió.

El cura mexicano arremetió contra el mandatario estadounidense al asegurar que el encuentro que este tiene previsto mantener con el papa Francisco en el Vaticano el próximo 24 de mayo será "grotesco y hasta un poco simpático".



"Se van a juntar exactamente la luz con la oscuridad, el odio con el amor (...) Cuando se une el papa Francisco con Donald Trump se va a ver inmeiatamente el contraste" entre ambos, sostuvo.

"Pobre papa, porque tiene que aguantarlo. Diplomáticamente no puede rechazarlo, pero yo no sé qué puede inspirar en el señor Donald Trump pero sin duda saldrá igual que como entró", opinó.

En su libro el padre Solalinde relata las amenazas de muerte que ha recibido desde que en 2007 abriera un centro de acogida en Ixtepec (sur) para ayudar a los migrantes que abandonan sus países de origen, como Guatemala u Honduras, para alcanzar EE.UU.



Desde hace 6 años vive bajo protección después de las amenazas que ha recibido tras denunciar los crímenes cometidos contra los inmigrantes por parte de los narcotraficantes y de las mafias a menudo con la complicidad de las autoridades, según denuncia.

En la presentación de su libro, patrocinado por Amnistía Internacional, dijo que los inmigrantes que dejan Latinoamérica para alcanzar el norte del continente o que abandonan África para llegar a suelo europeo son "los agentes más importantes del cambio".



"El norte está cansado, se ha vuelto materialista, consumista y le ha dado mucha importancia al dinero. Los pobres no tienen dinero, los migrantes, pero tienen toda esa riqueza, esa reserva espiritual que sin duda no solo va a salvar al norte, Europa y Estados Unidos, sino también está iniciando una nueva era", refirió el sacerdote.



Solalinde denunció que "nuestro mundo está confundido" y vive en un momento, a su parecer, "de mucha ceguera, de mucha oscuridad".

"Estamos viviendo en la noche de la humanidad y precisamente yo veo más claro que nunca la irrupción de la presencia de Dios en la historia a través de las personas migrantes. Son ellos los que son testigo de salvación", concluyó el cura y activista mexicano