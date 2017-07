Siete países dicen que no reconocerán constituyente

Hace 2 horas

México, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Perú y Estados Unidos anunciaron que no reconocerán los resultados de la votación de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente venezolano Nicolás Maduro y denunciada como fraudulenta por la oposición. Mientras que Bolivia, a través del presidente Evo Morales, saludó esta iniciativa y dijo que fue un proceso democrático.



"La elección fraudulenta de Maduro es otro paso hacia la dictadura. No aceptaremos un gobierno ilegítimo. El pueblo venezolano y la democracia prevalecerán", escribió Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, en un tuit.



México sostuvo que "no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente" y lamentó que el gobierno de Venezuela "haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que profundizan la crisis", dijo la cancillería en un comunicado.



Argentina declaró que "no reconocerá los resultados de esa elección ilegal", en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la cancillería.



Igualmente, Perú expresó que "no reconoce los resultados de la ilegítima elección realizada hoy (domingo) para conformar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela".



Costa Rica llamó en un comunicado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esta consulta.



Durante la semana, Colombia y Panamá ya habían anunciado que no reconocerán los resultados.



Venezuela celebra este domingo elecciones para una Asamblea Constituyente, que según Maduro traerá "la paz" al país sumido en una profunda crisis.



La oposición, que protesta contra Maduro desde hace cuatro meses, se abstuvo por considerar "fraudulenta" esa elección, debido a que no fue consultada previamente en referendo y al sistema comicial.



Más de 120 personas han muerto desde el inicio de las manifestaciones contra Maduro el 1 de abril. Otros países expresaron también objeciones a la elección de la Constituyente en Venezuela.



Brasil hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que suspendan la instalación de la Asamblea Constituyente.



Chile manifestó "su profunda decepción ante la decisión del Gobierno venezolano de haber materializado" la elección de la Constituyente y consideró que esa "decisión ilegítima ha profundizado aún más la división en la sociedad venezolana".



El ministro de Exteriores británico, Alan Duncan, escribió en un mensaje de Twitter que estaba "en shock" por la "fraudulenta" Asamblea Constituyente y por las trágicas muertes, al menos nueve, ocurridas en la jornada).