Shifter: “Las sanciones de Trump son poco efectivas”

Donald Trump tiene en la mira a México, Venezuela y Cuba, en ese orden. Después, la región casi no le importa. Una evaluación de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina es lo que nos ofrece Michael Shifter, el director de Diálogo Interamericano, uno de los think tank más influyentes en Washington.



¿Cómo ve y qué efecto pueden tener las sanciones contra Venezuela y el entorno de Maduro?

Hasta ahora, parece que las sanciones individuales de Estados Unidos, que comenzaron bajo la administración Obama y se han expandido considerablemente bajo la de Donald Trump, han tenido poco impacto. Maduro es la cuarta cabeza de un Estado sujeto a estas sanciones. Los otros tres, Robert Mugabe (Zimbabue), Bashar al Asad y Kim Jung Um (Corea del Norte), están todavía en el poder, pese a estos castigos y a su aislamiento. Sanciones económicas más amplias sobre el sector petrolero en Venezuela son otro asunto. Por primera vez desde que Chávez llegó al poder en 1999, este instrumento es seriamente considerado por Washington, pero ninguna decisión ha sido adoptada. Si Estados Unidos corta las importaciones de petróleo desde Venezuela, esto tendría un efecto devastador sobre el país y probablemente profundizaría las ya severas carencias que la gente está enfrentando.

Mala relación con México por el muro y el TLC ¿Washington cada vez más lejos de su principal vecino?

No hay duda de la tensión desatada entre Estados Unidos y México desde el inicio de la gestión de Trump. El presidente ya ha dañado la relación bilateral más importante en el mundo. Después de un sobresaltado comienzo, México están impulsando una inteligente estrategia, explorando si el TLC con Estados Unidos y Canadá puede ser renegociado en un modo razonable, pero también tratando de diversificar sus relaciones internacionales, con los países de América Latina y con el resto del mundo, superando su dependencia respecto de EEUU. Aún así, muchos altos funcionarios de Estados Unidos y miembros del Congreso están haciendo lo mejor para mantener la relación encarrilada y minimizar el daño. La geografía puede no ser el destino, pero es importante. Estados Unidos y México están tan profundamente hermanados en innumerables maneras. A pesar de la insistencia de Trump con su muro en la frontera y comentarios ofensivos sobre los migrantes mexicanos, se mantiene un amplio consenso en Estados Unidos sobre que la relación bilateral de las últimas décadas ha sido mutuamente beneficiosa.



¿Cómo ve las sanciones contra Cuba, ayudan a la apertura de La Habana?

Muchos en Estados Unidos que habían respaldado la inteligente política de cambio hacia Cuba están conformes que, al menos, las nuevas medidas anunciadas por Trump en Miami, no fueron extremas como muchos temían. Es cierto, un número importante de cambios – tener relaciones diplomáticas, por ejemplo- se mantiene intacto. Pero es de esperar que las restricciones a los viajes desde Estados Unidos hacia Cuba y en cualquiera de los negocios hoteleros que son propiedad de las FFAA de Cuba tengan un efecto. Mucho dependerá si las actuales regulaciones se asocian con cambios en las políticas hacia Cuba, las cuales todavía no fueron definidas ni desarrolladas. Pero hay preocupación en Cuba de que el turismo desde Estados Unidos se pueda ver reducido, lo cual podría afectar significativamente a una economía que, de hecho, tiene enormes dificultades. En cualquier caso, los anuncios de Trump fueron desmoralizadores para los cubanos que esperaban una vinculación más estrecha entre Estados Unidos y Cuba que había comenzado con Obama y que eventualmente podía mejorar las cosas e impulsar la economía y su bienestar.



¿Es América Latina una prioridad para Trump?

Al parecer, Trump se muestra básicamente indiferente hacia América Latina. Ciertamente, la región no es una prioridad, aunque muchos argumentan que eso no es necesariamente malo. México es la excepción, el cual se mantiene alto en la agenda de Trump, no por México per se, sino porque los dos asuntos más importantes responsables de que él haya accedido a la Casa Blanca – inmigración y comercio – vienen junto a México. Trump ha explotado estos dos asuntos calientes para obtener ventajas políticas, y continúa haciéndolo. Trump está buscando siempre por ganancias políticas, y mientras él crea que las puede conseguir en América Latina, él se interesará en la región. Trump premia las relaciones personales y parece tener buena química con varios presidentes de América Latina que visitaron la Casa Blanca, tales como Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Mauricio Macri (Argentina), Juan Manuel Santos (Colombia) y Juan Carlos Varela (Panamá). El nuevo jefe de gabinete, el general John Kelly, fue la cabeza del Comando Sur y conoce la región y a sus líderes de la misma manera. Se espera que pueda ofrecer insumos y guía para el presidente respecto de la región, aunque Trump es impredecible e impulsivo, lo que usualmente pone en apuros a sus consejeros más cercanos.



Evo Morales se pronunció duro contra el imperialismo de Trump. ¿Cómo afecta eso a la relación EEUU-Bolivia?

Nuevamente, Donald Trump es impredecible y no es sabio descartar ninguna posibilidad. De todas formas, es altamente improbable que las declaraciones del presidente Evo Morales sobre el imperialismo de Trump puedan afectar a las relaciones entre EEUU y Bolivia.

En Washington estos datos son raramente mencionados y Bolivia casi no figura en las discusiones de políticas hacia la región. Hasta ahora, la relación está en piloto automático.

Salvo que ocurra un evento dramático e inesperado, la relación continuará en este statu quo.