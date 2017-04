Saudíes destacan a mujeres sin velo

Hace 7 horas

La embajada de Arabia Saudí en El Cairo publicó este martes un informe sobre las mujeres saudíes que destacan alrededor del mundo, y entre ellas, algunas aparecen sin velo y no viven en el ultraconservador reino.



El documento, firmado también por el ministerio de Exteriores saudí, incluye perfiles de 52 mujeres, entre ellas, siete sin velo; además, la mayoría de las féminas no viven actualmente en el país árabe.



Entre las siete que no portan el velo figuran las directoras de cine Rima al Bayat, que reside en Londres, y Haifa al Mansur, que vive en Baréin, mientras que las otras mujeres que sí lo llevan son diputadas en el Consejo Consultivo (Al Shura), catedráticas en las universidades, ingenieras y diplomáticas.



En enero pasado, el gran muftí de Arabia Saudí, Abdelaziz al Sheij, la máxima autoridad religiosa en el país, declaró que "el cine proyecta películas obscenas, corruptas y ateas", que "tienen el objetivo" de cambiar la cultura árabe.



Este informe viene en un momento en el que muchas ONG acusan al reino de seguir violando los derechos de las féminas.



El informe destacó también que Riad se prepara para aumentar el porcentaje de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, concretamente de un 22% a 30% para el año 2030.



En Arabia Saudí rige una estricta interpretación de la ley islámica o "sharía", que impone la segregación de sexos en espacios públicos.