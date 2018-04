Rusia alerta a EEUU con una guerra si ataca a Siria y jefe de Defensa desmiente a Trump

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, alertó ayer que un ataque de Estados Unidos contra Siria puede desatar una guerra con Rusia. Mientras tanto, el secretario de Defensa de EEUU advirtió que su país aún no tiene pruebas sobre el uso de armas químicas durante el ataque en Duma.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, advirtió ayer que, aunque cree que se produjo un ataque con armas químicas en la localidad siria de Duma el pasado sábado, aún se trabaja para recopilar las pruebas, que sólo podría proporcionar un equipo de inspectores.

“Creo que se produjo un ataque químico, pero aún estamos buscando las pruebas”, dijo Mattis en una comparecencia ante el comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, en el que expresó su esperanza de que el presidente sirio, Bashar al Assad, autorice una investigación por parte de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW).

Después de varios días de amenazas no muy veladas por parte del presidente Donald Trump, Estados Unidos suavizó su discurso sobre una posible acción militar contra Siria en respuesta al presunto ataque con armas químicas en Duma, en el que fallecieron al menos 43 personas.

El primero en dar un paso atrás fue el propio Trump, quien a primera hora del día utilizó su cuenta de Twitter para matizar sus palabras con las que, el miércoles, insinuaba que un ataque sobre Siria era inminente.

“Nunca he dicho cuándo se producirá el ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan inmediato”, afirmó Trump.

No obstante, horas más tarde Trump puntualizó, durante un encuentro sobre comercio que tuvo lugar en la Casa Blanca, que se tomarán “decisiones bastante pronto” acerca de Siria.

“Veremos qué pasa. Estamos analizando la situación de manera muy seria. Es muy complicado que el mundo nos ponga en una situación como esa”, agregó sin ofrecer más detalles.



Rusia en alerta



“No podemos excluir ninguna posibilidad, lamentablemente, porque hemos visto mensajes saliendo de Washington que son muy belicosos”, dijo Nebenzia a los periodistas en la sede de Naciones Unidas.



Según el embajador ruso, la “prioridad inmediata es evitar el peligro de una guerra”, por lo que urgió a EEUU y sus aliados a no utilizar la fuerza contra Siria.



Preguntado si esa guerra a la que se refiere podría enfrentar a Rusia y EEUU, Nebenzia recalcó que es algo que no puede descartarse dado que hay fuerzas rusas en Siria y existe un gran riesgo de escalada militar.



“Ellos saben que estamos allí. Me gustaría que hubiese diálogo por los canales apropiados para evitar cualquier acontecimiento peligroso”, añadió.



“La situación es muy peligrosa y lo hemos dejado muy claro”, dijo al término de una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU.



La cita fue convocada por Bolivia para discutir las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que el miércoles avisó a Rusia de que se prepare para una actuación con misiles contra Siria, en represalia por el supuesto ataque químico del pasado sábado en la ciudad de Duma.



EEUU acusa al régimen sirio, aliado de Moscú, de ser responsable de ese uso de sustancias prohibidas.

Nebenzia defendió que la mera amenaza de un ataque estadounidense es una “clara violación” de la Carta de Naciones Unidas. “Esperamos que no haya un punto de no retorno, que Estados Unidos y sus aliados se abstengan de una acción militar”, apuntó el embajador ruso.



Nebenzia dijo que su país ha pedido una nueva reunión del Consejo de Seguridad hoy, en este caso en formato abierto, para analizar con el secretario general de la ONU, António Guterres, las tensiones en torno a Siria.



Londres se alista



El Gobierno británico acordó ayer en una reunión convocada por la primera ministra, Theresa May, “continuar trabajando” con Estados Unidos y Francia para buscar una “respuesta internacional coordinada” al supuesto ataque químico en Siria el pasado fin de semana.

Los ministros del Ejecutivo llamados por May coincidieron en que “resulta vital que el uso de armas químicas en Siria no quede sin respuesta”.

En la mira

Historial de ataques químicos

El presidente sirio Bashar Al Asad cuenta con un historial de uso de armas químicas. El más grave ocurrió en Guta, en 2013.



Afectados

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 500 personas fueron atendidas en hospitales con síntomas de exposición a agentes químicos.



43 muertos

Al menos 43 de los fallecidos presentaban cuadros relacionados con una exposición a sustancias tóxicas por el ataque ocurrido en la localidad de Duma.