Renuncia hombre de Macri acusado de ocultar dinero

No puedo con la presión mediática. Valentín Díaz Gilligan le presentó su renuncia como subsecretario general de la Presidencia argentina al Mauricio Macri tras quedar envuelto en un escándalo relacionado con un dinero no declarado que fue depositado en un banco de Andorra. La cifra asciende a $us 1,2 millones.

En días pasados Díaz Gilligan señaló que ese dinero no le correspondía y había hecho la transacción por hacerle un favor a un amigo que tenía problemas legales en Uruguay.

"A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros del Gobierno, no me aferraré al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones cuando estuve en la actividad privada. Las acusaciones que se hicieron contra mí son falsas y así quedará debidamente comprobado", manifestó el exfuncionario en su carta de dimisión.

Políticos como Mario Negri, diputado del Partido Radical, aliado clave de Macri para su llegada a la presidencia, sugirió a Díaz Gilligan ir a la Justicia y aclarar su proceder. "No es condena, la vara sobre la transparencia está puesta muy alta y no hay que incomodar al gobierno, sino ayudarlo", expresó.

El dinero de Andorra viene, según admite el propio exfuncionario, de negocios del fútbol, un asunto sensible en el entorno del presidente Macri, que dirigió durante 12 años el club Boca Juniors.