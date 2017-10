Rajoy pide destituir al Gobierno catalán y Puigdemont convoca al Parlamento

EFE y AFP

BARCELONA Y MADRID (ESPAÑA)

Tras una masiva manifestación de casi medio millón de personas en defensa de la autonomía catalana, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, desafió ayer al Gobierno español con la convocatoria al Parlamento autonómico para "debatir y decidir" una respuesta a las medidas contra el proceso independentista que impulsa y con el objetivo de "defender las instituciones" de Cataluña.

Puigdemont hizo una comparecencia institucional horas después de que el Ejecutivo español propusiera, para su ratificación por el Senado el próximo día 27, su cese y el de todo su gabinete y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región, donde las autoridades han impulsado un proceso independentista considerado ilegal por la justicia.

Puigdemont dijo que convocará al Parlamento para que responda al intento de "liquidar" la autonomía catalana y frente a lo que considera una pretensión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de gobernar desde Madrid los asuntos de Cataluña. "No podemos aceptar este ataque", señaló el dirigente secesionista, para quien el Ejecutivo español quiere "humillar" a Cataluña.

Por eso llamó a una "conjura" para defender las instituciones y apeló a la "fuerza de la gente" para hacer valer sus aspiraciones.

El 1 de octubre tuvo lugar un referéndum ilegal en esa región en el que algo más de dos millones de personas, según las autoridades secesionistas, votaron a favor de separarse de España, para una población de 7,5 millones.

Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno español son, a juicio de Puigdemont, el peor ataque sufrido por Cataluña desde la dictadura franquista (1939-75) y un modo por el cual un Ejecutivo "ilegítimo" (el de Rajoy) asume la "representación de la voluntad popular" de los catalanes.

Las disposiciones del Consejo de Ministros siguen la vía del artículo 155 de la Constitución, que faculta para asumir desde el Estado central competencias regionales cuando sus autoridades incumplen la legalidad.

Fuerte protesta

Unos 450.000 independentistas encabezados por el presidente catalán, Carles Puigdemont, se manifestaron ayer por la tarde en Barcelona a gritos de "¡libertad!" e "independencia", después de que el gobierno central anunciara su intención de cesar a todo el ejecutivo regional.

"Es hora de declarar la independencia", dijo a la AFP Jordi Baltá, de 28 años, empleado de una papelería, estimando que ya no hay espacio para el diálogo.

La policía local de Barcelona, la Guardia Urbana, cifró en 450.000 los manifestantes, más del doble que en la última protesta independentista, el martes.

Rajoy anunció que pedirá al Senado el cese del gobierno catalán de Carles Puigdemont y poder convocar elecciones regionales en seis meses como mucho, para impedir una secesión unilateral y "recuperar la normalidad".

En una comparecencia ante la prensa en Madrid, Rajoy anunció su intención de conseguir el "cese del presidente de la Generalitat (ejecutivo) de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el consejo de Gobierno", en un Senado en el que su Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.

El Senado deberá a fines de mes aprobar el uso de estas medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución -nunca usado de pleno en 40 años de democracia- y tendrá la posibilidad de sugerir cambios al plan.

Pese a todas estas medidas, dijo no obstante Rajoy, "no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña". "Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley", sentenció.

Pero el FC Barcelona no lo entendió así: "Hoy, ante la aplicación del artículo 155, debemos reiterar nuestro apoyo a las instituciones democráticas de Cataluña elegidas por sus ciudadanos", dijo su presidente, Josep Maria Bartomeu.

El analista Oriol Bartomeus, profesor de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, estimó que las medidas "son muy duras" y que con ellas Rajoy pretende "recuperar la agenda", tras haber dejado hasta ahora en manos de la justicia la respuesta a los avances independentistas.

Puede ser apresado

Esta semana, Puigdemont había amenazado con una proclamación unilateral de independencia si se aplicaba el artículo 155.

Si el presidente catalán diera el paso de proclamar la independencia unilateralmente, la Fiscalía General del Estado "formularía una querella" por un delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, advirtió a AFP una fuente de ese organismo.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, estimó por su lado que "hoy el PP (y sus aliados) no ha suspendido solo la autonomía. Ha suspendido la democracia".

El cese del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones son las dos medidas más contundentes del gobierno español en virtud del artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid intervenir el gobierno de una comunidad autónoma. Es el culmen de cinco años de pulso por las aspiraciones independentistas de las autoridades catalanas, en la peor crisis de la España democrática en 40 años.

Varios partidos políticos prevén una reforma constitucional para salir de la crisis de Estado que vive España.



ANÁLISIS

Rajoy, desencadenado, opta por la intervención

Jaume Risquete

periodista y doctor en Comunicación Política

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, conocido por su lentitud a la hora de tomar decisiones y de hacerlo con ambigüedad, ayer actuó como el protagonista de la película Django desencadenado, del director Quentin Tarantino, cuando comete una matanza para hacer valer su único y ambicioso objetivo. El objetivo de Rajoy ha sido, con el apoyo de los otros dos grandes partidos nacionales españoles, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Ciudadanos, y de la actitud del rey Felipe VI, actuar para evitar la ruptura de España. Ya fue esa la principal causa de la Guerra Civil Española (1936-1939): el golpe militar de Francisco Franco tuvo como eslogan principal "Antes una España roja que una España rota".

El Consejo de Ministros extraordinario, ayer en Madrid, se convocó para "desencadenar" el artículo 155 de la Constitución española, nunca antes utilizado contra ninguna región. Desde Cataluña se esperaba una actitud dura; pero lo que se ha encontrado es una decisión inaceptable para al menos el 50% de los catalanes: cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y de todo su gobierno (los "consellers", término con el que se conoce a los "ministros" de la autonomía catalana).

Tras esta decisión drástica del gabinete de Rajoy en nombre de la legalidad el Senado convocará una comisión para estudiar la aplicación de este artículo 155 que desembocará el viernes que viene, 27 de octubre, en una votación que ganará el Partido Popular puesto que tiene mayoría absoluta.

La propuesta de interpretación del artículo 155 por parte de Rajoy ayer sábado se la ha considerado por los tres partidos independentistas catalanes como un golpe de Estado a la autonomía, ya que el Gobierno central pasará a controlar la policía catalana, la educación, la economía y hasta los medios de comunicación públicos. Esto quiere decir, de facto, que el Partido Popular, que logró solo un 8% de los votos en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña, el 27 de septiembre de 2015, pasará a gobernar Cataluña.

El objetivo final es que el Gobierno de Rajoy convoque elecciones autonómicas antes de seis meses. ¿Puede Cataluña aceptar esta situación y que no haya una verdadera revolución social antes de esos seis meses? Solo pensar en una Cataluña con su televisión pública, TV3, intervenida por el Gobierno de Rajoy ya es totalmente inaceptable para una mayoría de catalanes. Menos teniendo en cuenta que la televisión pública española, TVE, tiene un nivel de manipulación política que no se encuentra en ningún otro país de Europa Occidental.