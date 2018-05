Rajoy: 'Desaparece ETA, pero no el dolor ni el daño que causaron'

"No hay lugar para las justificaciones ni para las excusas. Nada hay que justifique tanto dolor ni tanta impiedad. Los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas. ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, de acompañarlas. El único relato que vale es el de las víctimas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha valorado con estas palabras ha valorado desde el Salón de Tapices el fin de ETA, 24 horas después de que la banda terrorista anunciara su disolución.

E jefe del Ejecutivo ha dejado claro que el Estado no va a hacer una sola concesión a los terroristas: "No van a obtener nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando y sus delitos se seguirán juzgando. No hubo ni habrá impunidad", según publica el diario ABC.

El discurso de Rajoy ha estado centrado en el recuerdo de las 853 personas asesinadas durante estos últimos 50 años de la existencia de la organización terrorista. Para el presidente hoy «no hay lugar para las justificaciones, ni las excusas» porque considera que «no hay nada que justifique tanto dolor e impiedad».

"Desaparece ETA, pero no desaparecen el dolor y el daño que han causado. Desaparece ETA, pero sus crímenes se seguirán investigando y juzgando. La democracia española ha vencido a ETA, y eso es patrimonio de todos, de nuestros vecinos franceses y del resto de la Unión Europea", dijo Rajoy.

En los próximos días el ministro del Interior convocará una reunión del pacto antiterrorista para analizar el nuevo escenario. Fuentes del Gobierno han garantizado que la ley se seguirá aplicando como hasta ahora. De forma individual, si hay arrepentimiento, perdón y colaboración con la Justicia, se puede obtener un beneficio penitenciario, tal y como se ha venido haciendo con la vía Nanclares.

Rajoy ha destacado asimismo el papel de la Corona, "siempre comprometida" con la democracia y «siempre cercana» a las víctimas, y de la política y sus antecesores en la presidencia del Gobierno.

"Todos ellos se desvivieron en la lucha contra el terrorismo, todos sufrieron la misma indignación y el mismo dolor. Quiero decir públicamente a ellos y a sus ministros del Interior que esta jornada también es de ellos. Su labor, tan ingrata y poco reconocida durante años, rinde hoy sus frutos", remarco Rajoy.