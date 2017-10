Queda detenido Julio De Vido, el hombre fuerte de Cristina en Argentina

Julio De Vido, el hombre más poderoso del Gobierno de Cristina Fernández, acusado de graves hechos de corrupción, se entregó ayer tras pronunciar una provocadora frase: “Mándenle champán a la doctora (Elisa) Carrió”.

Minutos antes, la Cámara de Diputados le había quitado todos los fueros parlamentarios con los que se protegía de las acusaciones por malversación de multimillonarios fondos públicos durante su paso por el estratégico Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Una vez finalizada la votación en la Cámara de Diputados, avalando el desafuero de De Vido, efectivos de la Gendarmería Nacional ingresaron al edificio de la Avenida del Libertador #2277 para notificar al diputado kirchnerista de su situación. Pero no se sabía si el ex ministro estaba allí: hasta que poco después de las 15:00, el ex funcionario más poderoso de los Kirchner apareció en Comodoro Py, de los tribunales argentinos, para entregarse personalmente ante el juez Luis Rodríguez.

Para hacer efectiva la detención, el magistrado debió recibir el documento oficial del desafuero. En la puerta de la casa de De Vido había decenas de personas que insultaban y querían verlo salir esposado, una imagen que el ex funcionario pudo evitar.

De Vido fue trasladado ayer al Hospital Penitenciario de Ezeiza, tras negarse a declarar en los tribunales adonde llegó poco después de las 15:00 para entregarse ante la justicia.

Entre las múltiples causas en las que se le está investigando, De Vido afronta dos órdenes de detención: una por presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en Río Turbio, en la sureña provincia de Santa Cruz, que nunca se llevó a cabo, y otra por el supuesto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.



En un video de celular divulgado por el portal digital de noticias Infobae se ve al diputado entrar por una puerta de los tribunales y se lo escucha decir únicamente una frase dirigida hacia la legisladora oficialista Elisa Carrió, una de las figuras políticas más críticas contra quien fuera ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).



La diputada oficialista reiteró que el ahora arrestado era “el cajero de Kirchner" y celebró que una Cámara ordenara a un juez que pidiera su desafuero y detención.



“La Cámara acaba de ordenar la detención de Julio De Vido. Ah, ah... ¡Qué caviar, qué champán!", había dicho Carrió.

Superministro de los K



La cartera que comandó Julio De Vido fue creada por el propio Kirchner y acaparó la mayor partida presupuestaria del Gobierno para, entre otras áreas, la de obras públicas, energía y vivienda.



Durante 12 años fue el ministro más importante de Argentina, quien tocó la mayor partida presupuestaria del país.

Es por eso que el arresto de Julio de Vido, jefe de la cartera de Planificación Federal durante todo el kirchnerismo, es un punto de inflexión clave en el país en la lucha contra la impunidad.



“Necesitan montar todo este circo para aplicar el más escandaloso y brutal ajuste sobre el pueblo argentino del que se tenga memoria", dijo a través de Twitter hace apenas una semana un siempre esquivo con la prensa De Vido, quien se desempeñó como todopoderoso ministro de las áreas de Obras Públicas, Vivienda y Energía entre 2003 y 2015, año en el que se estrenó como diputado opositor.



Lo imparable y exitoso de la frenética escalada política que arrancó en su treintena toma ahora otros derroteros con su ingreso en prisión después de que la

Cámara de Diputados, instada por dos jueces, aprobase despojarlo de sus fueros como diputado y poner fin a la inmunidad de arresto que lo protegía de las causas que lo afectan.



Por debajo del presidente, nadie como De Vido llegó a tener tanto poder en el primer Ejecutivo kirchnerista. Tampoco en el segundo ni tercero, luego de las victorias electorales de Cristina Fernández en 2007 y 2011.

Anoche durmió en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, especialmente acondicionado para el exministro de los K.

Fernández comparece hoy por el caso amia, en el que se indaga la conexión con diplomáticos iraníes



La expresidenta argentina y senadora electa Cristina Fernández deberá presentarse hoy en los tribunales para prestar declaración como investigada en el caso del supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutualista judía en 1994.



La exmandataria deberá comparecer ante el juez federal Claudio Bonadio, aunque tiene derecho a no declarar y a presentar un escrito, algo que ya ha hecho en otras ocasiones en las que fue citada por este magistrado por otras causas judiciales.



Fernández, que en las elecciones del domingo obtuvo una banca en el Senado y asumirá el próximo 10 de diciembre, está acusada, junto con otros ex miembros de su Gobierno, de presunto encubrimiento en un caso abierto por una denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.

Nisman, cuya muerte sigue sin ser esclarecida, tenía a su cargo la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, de Buenos Aires, que causó 85 muertos y sigue impune.