Qué implica para Venezuela salir de la OEA

La decisión de Venezuela de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA) pone tanto al país como a la organización regional más antigua del mundo en aguas inexploradas."No sabemos bien qué va a pasar ni cuál va a ser el costo final para Venezuela", le dice a BBC Mundo Pía Riggirozzi, profesora de política global de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, y autora de varias publicaciones sobre integración regional y gobernabilidad. En los 65 años de la OEA, ningún país salió del bloque voluntariamente, porque Cuba fue expulsado en 1962 y Honduras en 2009.

De hecho, no está ni siquiera garantizado que Venezuela abandone la OEA, pues el procedimiento contemplado para estas eventualidades toma dos años y el país está llamado a celebrar elecciones presidenciales a más tardar en octubre del año que viene.

Durante el proceso, Venezuela "sigue siendo un sujeto con obligaciones hacia la OEA y pasible de sanciones", explicó Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, según AFP.

Pero, en el ínterin, ¿qué gana el Gobierno de Nicolás Maduro con sacar a Venezuela de la OEA? ¿Y qué consecuencias puede tener esto para el Gobierno y pueblo venezolano?

Lo que gana

Todo parece indicar que la posibilidad de una suspensión de la OEA fue el detonante para la decisión del Gobierno venezolano, que ya estaba en clara ruta de colisión con la organización, actualmente presidida por Luis Almagro.



"Básicamente Venezuela no se dejó suspender, aunque todavía faltaba un par de votos para llegar a esa decisión", dijo, en condición de anonimato, el integrante de una de las misiones latinoamericanas acreditadas ante la organización.

Y aunque dados los plazos no está claro que vaya a conseguir evitar una sanción simbólica por parte del organismo, con su denuncia pública de la OEA Venezuela también hizo todo lo que estaba a su alcance para restarle legitimidad a una eventual resolución en su contra.

"Es un 'me voy antes de que me echen', una movida inteligente", según Riggirozzi.



Lo que pierde

Al ser la OEA un espacio de diálogo político, el impacto de la decisión venezolana será principalmente simbólico.



El organismo nunca ha tenido el poder para imponer sanciones económicas, como el Consejo de Seguridad de la ONU, ni tiene el carácter de gobierno supranacional de la Unión Europea, por lo que las relaciones de Venezuela con el resto de países se seguirán definiendo a nivel bilateral.



Pero la decisión venezolana parece confirmar el creciente aislamiento de Maduro. Venezuela, que fue además suspendida del Mercosur, "se va a convertir en una especie de Corea del Norte de América porque están cortando toda relación con el sistema interamericano", dijo Aparicio