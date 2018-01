Puigdemont dice ahora que no pedirá permiso al juez para su elección

Hace 31 minutos

El candidato independentista a la presidencia regional de Cataluña, Carles Puigdemont, se decanta ahora por no pedir al Tribunal Supremo permiso para su investidura, aseguró hoy su abogado, que no descarta que su cliente acuda al Parlamento catalán.



El pasado sábado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó a Puigdemont, que se encuentra huido de la Justicia en Bruselas, que pidiera permiso al juez del Supremo que lo investiga para asistir a su elección en el Parlamento regional, ya que tiene que ser un acto presencial.



Puigdemont tiene una orden de detención en España ya que está reclamado por la Justicia por los presuntos delitos de sublevación y rebelión y huyó a la capital belga después de que el pasado 27 de octubre el Parlamento catalán declarara la independencia de esa región.



Cuevillas indicó que tras la resolución del Constitucional la primera opción que barajaron fue que Puigdemont pidiera permiso al juez que lo investiga, pero ahora "tras darle vueltas" a la idea, cada vez ve "más lejos esta posibilidad".



"Me resisto a aceptar que la investidura del presidente de la Generalitat (gobierno catalán) deba quedar sometida a un permiso judicial previo", indicó Cuevillas, que está convencido de que si lo hicieran no obtendrían una respuesta inmediata: "nos diría, pase por aquí y lo hablamos".



El Parlamento de Cataluña ha convocado mañana martes un pleno para elegir al próximo presidente regional, con Puigdemont como candidato.



Cuevillas afirmó que, si finalmente optan por recurrir la resolución del Tribunal Constitucional, que calificó como una "monstruosidad", lo harán de forma "inmediata", si bien aún no saben si lo harían ante el propio TC, ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.