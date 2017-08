Presunto autor prófugo de atentado en Barcelona podría estar armado

El prófugo sospechoso de conducir la camioneta que mató a 13 personas el jueves en las Ramblas de Barcelona, el marroquí Younes Abouyaaqoub, es "peligroso y podría ir armado", indicó este lunes la policía catalana en Twitter.

"Se le busca como presunto autor del atentado de Barcelona del 17 agosto. Se trata del conductor de la furgoneta", señaló la policía, que describió al sospechoso como una persona de 1,80 metros de "piel oscura, pelo corto" y posiblemente con barba, junto a fotos de Abouyaaqoub.

En este sentido, el consejero regional catalán de Interior, Joaquim Forn, pidió colaboración a los medios de comunicación, en una conferencia de prensa en Barcelona.

"Les invitamos (a los medios) a difundir estos mensajes, de la misma manera que pedimos la colaboración ciudadana", dijo. Forn detalló que "la prioridad es la búsqueda de esta última persona que nos queda por encontrar", integrante de la célula de 12 yihadistas autora de los dos atentados.

"Esto no quiere decir que no haya más detenciones en el futuro, y que no podamos ampliar el prisma, porque ahora ya estamos en un ámbito internacional", agregó el funcionario.

El número de muertos en los ataques de Barcelona y Cambrils (120 km al sur) ascendió además a 15, al incluirse la muerte de un hombre que apareció apuñalado en su vehículo cerca de la capital catalana.

Se trata de Pau Pérez, un hombre de 34 años residente en la localidad de Vilafranca del Penedès, que trabajaba en la capital catalana. Fue encontrado muerto en un Ford Focus que se saltó un control policial horas después del atropello en Las Ramblas de Barcelona.

La hipótesis avanzada por el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, es que fue apuñalado por Abouyaaqoub, tras huir éste del lugar de los hechos. El asesinato, detalló Trapero, ocurrió hacia las 12:20 (hb), es decir hora y media después del atropello. Por ello, "elevamos el número de víctimas de 14 a 15", indicó Joaquim Forn.

Además, las 15 víctimas mortales (siete mujeres y ocho hombres) han sido plenamente identificadas, según el consejero catalán de Justicia, Carles Mundó. Nueve de los cuerpos se han entregado a sus familias, y el resto se encuentra en los consulados a disposición de sus allegados.

Las víctimas son: cinco españoles (entre ellos un niño de tres años), una hispano-argentina, tres italianos, dos portuguesas, una belga, un estadounidense, un canadiense y un niño australo-británico de siete años.