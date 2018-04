Piñera desiste de polémico nombramiento en Argentina 

El presidente chileno Sebastián Piñera desistió este sábado de nombrar a su hermano Pablo embajador de Chile en Argentina, tras ser acusado de nepotismo por legisladores opositores que acudieron a la Contraloría para revisar la legalidad de dicha designación.

Días atrás, en vísperas de su gira por Argentina y Brasil, el derechista consideró "prudente" congelar la designación de su hermano y quedar a la espera del pronunciamiento de la Contraloría de la República.

"Me he reunido hoy con mi hermano Pablo para comunicarle que he desistido de dicho nombramiento", señala la declaración difundida por la presidencia. El mandatario consideró que el nombramiento del Embajador de Chile en Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados e informados por la Contraloría para pronunciarse sobre dicho requerimiento.

Pese a su marcha atrás en el nombramiento, Piñera reiteró que su hermano reúne todas las condiciones para el puesto, y que "no ha existido ningún acto de nepotismo".

La presidencia de Chile ya inició las gestiones con Argentina para la designación del nuevo embajador.

Piñera, que ya fue presidente de Chile (2010-2014) y que asumió su segunda presidencia el pasado 11 de marzo, concretó esta semana su primera gira oficial visitando a Brasil y Argentina, con el fin de profundizar relaciones comerciales con los gigantes del Cono Sur.