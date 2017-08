Perú expulsa a embajador de Venezuela en Lima

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó este viernes que decidió expulsar al embajador de Venezuela en Lima, Diego Alfredo Molero Bellavia, debido a una nota de protesta enviada por el Gobierno venezolano. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería informó que al "haber expresado su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela, el Gobierno del Perú ha decidido expulsar al embajador Diego Alfredo Molero Bellavia".



Agregó que "se le ha otorgado un plazo máximo de cinco días para abandonar el territorio peruano". La Cancillería explicó que también "ha dado por no recibida la nota de protesta del Gobierno de Venezuela sobre la Declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables".



La Declaración de Lima suscrita el martes pasado por 17 cancilleres de América y el Caribe afirmó que se ha roto el orden democrático en Venezuela y desconoció las acciones que emanen de la Asamblea Nacional Constituyente.



El Gobierno peruano ratificó, en el comunicado, "su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en Venezuela". Horas antes, el canciller peruano, Ricardo Luna, dijo que el retiro definitivo del embajador peruano en Venezuela, en protesta contra el Gobierno de Maduro, "es una decisión que tomaremos en el debido momento".



Asimismo, Luna había descartado la reunión de mandatarios planteada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reanudar el diálogo político en Latinoamérica, al considerarla una "invitación informal" sin claridad.



El ministro de Relaciones Exteriores dijo que "esta invitación no está hecha con claridad, no se sabe cuál es la temática, no se sabe a quién está invitando, ni para qué, ni por qué".

"Él (Maduro) está hablando, también, a nombre de un grupo de países del Alba y un grupo de países que no tienen, necesariamente, un grupo organizado", agregó Luna, que el martes último encabezó un encuentro de 17 cancilleres en Lima para tratar la crisis venezolana.



En ese sentido, el ministro resolvió que se trata de una "invitación informal" que "no la consideramos como una cosa a evaluar" y por ese motivo quedó "descartada". Maduro pidió ayer que "se convoque de urgencia una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (Celac) para atender la denuncia de Venezuela ante el intervencionismo grosero (...) para restituir las relaciones de dialogo".



"No veo razones para que nadie se niegue a una cumbre de puertas cerradas (...), si ellos se la pasan hablando de Venezuela (...). Si nos tenemos que quedar dos días encerrados allí, hablando de tú a tú, hablemos y busquemos recomponer las relaciones de América Latina y el Caribe", agregó Maduro, tras el encuentro en Lima donde se calificó a su Gobierno de "dictatura".



El ministro de Exteriores peruano remarcó que la Declaración de Lima es un compromiso adoptado por los cancilleres de América Latina y el Caribe, que consideran que Venezuela "ya no es una democracia" y que "son ilegítimos" los actos de la Asamblea Constituyente.