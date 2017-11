Periodista fue torturado y amenazado de muerte

El periodista gráfico venezolano Jesús Medina contó hoy que estuvo encapuchado y encerrado desde que fue raptado el sábado hasta horas antes de que lo encontraran el martes de madrugada en la autopista que une Caracas con la ciudad costera de La Guaira tras un secuestro durante el que fue torturado y amenazado de muerte.

"Me encapucharon, me torturaron, estuve desde el día sábado hasta tres horas antes de que me liberaran en un cuarto oscuro encapuchado y amarrado. Me decían que me iban a matar", dijo el periodista de la página web Dólar Today a los periodistas, durante una vigilia que se había convocado antes de que apareciera para pedir su libertad.

Medina vinculó su secuestro a las imágenes que publicó del interior del célebre penal de Tocorón, en el estado Aragua del litoral de Venezuela. En este material se aprecia cómo algunos presos disfrutan de piscinas, antenas parabólicas y hasta un zoológico improvisado con especies en extinción, además de portar armas de fuego, tener motocicletas y gozar de compañía femenina.

"Destapé una olla que lamentablemente a muchos les da miedo destaparla", dijo Medina, que asumió toda la responsabilidad del citado trabajo. Medios venezolanos han denunciado que desde ese centro se organizan secuestros, se extorsiona a ciudadanos y se dirigen operaciones de tráfico de alimentos, entre otras actividades delictivas.

"Esto que me pasó no sé si es político, si es por el lado de los pranes, de la delincuencia organizada, por el lado de las Fuerzas Armadas, no lo sé", agregó sobre la identidad de sus captores. La palabra "pran" se utiliza en Venezuela para referirse a los presos convertidos en líderes carcelarios con poder sobre la prisión y los demás reclusos.

El periodista ha agradecido sus esfuerzos a quienes se movilizaron para pedir su libertad, que, según dijo, han hecho posible que saliera vivo del secuestro. Medina fue encontrado en la madrugada del martes por efectivos de la Guardia Nacional mientras deambulaba en ropa interior por la autopista Caracas-La Guaira. El periodista tenía signos de haber sido golpeado.

El portal Dólar Today para el que trabaja Medina es conocido por sus titulares y contenidos sensacionalistas, y es atacado habitualmente por el Gobierno por publicar un cálculo de la cotización del bolívar respecto al dólar en el mercado negro, al margen de la tasa oficial que fija el Banco Central venezolano.