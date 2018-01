PT cierra filas en torno a Lula y proclama su candidatura; juez le impide salir de Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) oficializó ayer al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato presidencial para las elecciones de octubre, a pesar de la condena en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción. Mientras tanto, un juez ordenó la retención de su pasaporte y le prohibió salir del país

La comisión ejecutiva nacional del PT lanzó en San Pablo por unanimidad la candidatura del expresidente, quien, además de la condena, tiene otros seis procesos abiertos en la justicia, la mayoría de ellos por corrupción.

“Yo acepto la designación de precandidato del Partido de los Trabajadores (PT)”, aseguró el exlíder sindicalista, de 72 años.

El Partido de los Trabajadores ha reiterado que Lula es su "único" candidato, pero entre bastidores se han intensificado las discusiones para buscar una alternativa de cara a los comicios presidenciales de octubre.

Lula, quien aceptó oficialmente el nombramiento como precandidato, precisó que esa aspiración “no puede depender solo de él” e instó al partido a seguir luchando ante "un hecho indeseado”, como su inhabilitación política por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) o un posible ingreso en prisión.

“Tenemos otros candidatos y van a intentar crear obstáculos. Espero que la candidatura no dependa de Lula. Solo tiene sentido si ustedes son capaces de hacerla, aunque haya un hecho indeseado”, agregó.



En ese sentido, Lula pidió a sus simpatizantes que "sigan en movimiento" y exijan al poder Judicial alguna prueba de un delito asegura que no cometió.



Inocencia



Aclamado por la militancia al grito de "Lula guerrero del pueblo brasileño" y "Lula presidente", el exmandatario, quien lidera todas las encuestas de intención de voto, defendió una vez más su inocencia y reiteró que no "cometió ningún crimen".



Un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre ratificó la víspera por unanimidad la condena contra Lula por corrupción pasiva y elevó la pena a 12 años frente a la de nueve años y medio dictada en primera instancia en julio pasado.



Lula aseguró que los magistrados crearon un "cartel" y consideró que la sentencia publicada la víspera, más que analizar una decisión en primera instancia, sirvió para "dar valor a la categoría de los jueces" y crear corporativismo.



El exmandatario estuvo respaldado por los principales dirigentes del PT y por su ahijada política, la expresidenta Dilma Rousseff, quien aseguró que la condena de Lula es la continuación de un golpe que comenzó en 2016 con su destitución.



Arraigo



Un juez federal de Brasilia ordenó ayer la retención del pasaporte del expresidente Lula y le prohibió salir de Brasil, informaron anoche fuentes oficiales.



La determinación, que ya fue comunicada a la Policía Federal, responsable por el control en las aduanas de los aeropuertos, se produjo horas antes del viaje que el exjefe de Estado tiene planeado a Etiopía para participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo organizado por la FAO en el marco de la Trigésima Cumbre de la Unión Africana.



La orden fue dictada por el juez décimo federal de Brasilia, Ricardo Leite, en un proceso diferente al que concluyó el miércoles con la condena de Lula, y confirmada por la Policía Federal y el Ministerio de Justicia.



“El director general de la Policía Federal, Fernando Segovia, comunicó por teléfono en la noche del jueves al ministro de Justicia, Torquato Jardim, la decisión de la Justicia Federal de impedir que el expresidente abandone el país", según la asesoría de prensa del Ministerio.



El jefe del equipo de defensores de Lula, Cristiano Zanin Martins, dijo que recibió ‘aterrado’ la orden judicial debido a que el propio tribunal que condenó al expresidente sabía de su viaje a Etiopía y no hizo ninguna objeción.

Reacciones

Feroz persecución

Cuba calificó como feroz persecución política la ampliación de la condena por corrupción contra el expresidente brasileño



Un acto de guerra

El Partido Comunista de Francia que tiene 11 diputados de los 577 de la Asamblea Nacional denunció como un ‘acto de guerra’ la condena.



Condena sin pruebas

La formación izquierdista paraguaya Frente Guasu expresó su rechazo por la condena ‘sin pruebas’.

Sentencia ‘política’

El presidente venezolano Nicolás Maduro, rechazó ayer la sentencia, al calificarla de ‘política’, con lo que se pretende impedir su retorno al poder



Manifestaciones

Los partidarios, que pretenden su inocencia y los detractores, que piden cárcel, informaron que continuarán con sus protestas en las calles de Brasil.



Dirigente asesinado

Uno de los principales dirigentes del Movimiento Sin Tierra y militante del PT, fue asesinado en Bahía.