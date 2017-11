Oleoducto vierte unos 800.000 litros de petróleo

El oleoducto Keystone vertió hoy unos 795.000 litros de petróleo (5.000 barriles) a su paso por Dakota del Sur (Estados Unidos) por causas que la empresa, TransCanada, todavía investiga.

El vertido ocurrió en una zona rural cercana a la localidad de Amherst sobre las 6:00 y la empresa tardó unos 15 minutos en cerrar la conducción, según informó en un comunicado.

En declaraciones al The New York Times, Kim McIntosh, científica del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Dakota del Sur, dijo que no parece que fuentes de agua potable estén amenazadas por el vertido. Tampoco granjas ni viviendas.

"No se trata desde ningún punto de vista de un derrame pequeño", afirmó, sin embargo, McInstosh.

Keystone es un sistema de oleoductos de más de 4.700 kilómetros operado por TransCanada que conecta la región petrolera de Alberta en Canadá con el Golfo de México y los Grandes Lagos en Estados Unidos.

TransCanada también tiene un sistema de gasoductos de 91.500 kilómetros en América del Norte.

La empresa canadiense trabaja ahora en un polémico proyecto para construir un nuevo oleoducto de casi 1.800 kilómetros conocido como Keystone XL que conectará Alberta con Nebraska (Estados Unidos) y pasará por los pozos de petróleo de Montana.

Casualmente, está previsto que el próximo lunes Nebraska anuncie si permite el paso de Keystone XL por su estado, donde tiene la oposición de grupos de granjeros y terratenientes.