Odebrecht entregó a Ollanta “colaboración ideológica”

El padre del expresidente peruano Ollanta Humala, Isaac Humala, afirmó ayer que la supuesta entrega de $us 3 millones para la campaña electoral de su hijo en 2011 no fue un soborno sino una "colaboración ideológica." "Dicen que eso es una 'precoima', pero eso lo dicen porque no son políticos. En política, los países del mundo están clasificados ideológicamente. (...) Existe la solidaridad ideológica. (...) No es soborno, es una colaboración ideológica", declaró Humala a la emisora RPP Noticias.

El padre del exgobernante agregó que las declaraciones dadas al respecto en Brasil por los empresarios Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en Perú, son precisas y que "es imposible que mientan".



"Ellos dieron ese dinero por orden expresa del presidente de (Brasil de) entonces, Lula da Silva. Entonces, es un aporte que está haciendo Lula con su fondo que lo tiene Odebrecht", remarcó. Agregó que, en ese sentido, el dinero supuestamente entregado por Odebrecht a su hijo fue "una colaboración de la izquierda brasileña (Lula) a un candidato que podría ser similar, que era Ollanta Humala".