"¡No más represión!" en Venezuela, clama el capitán de la Vinotinto

El capitán de la selección de fútbol de Venezuela, Tomás Rincón, pidió este lunes cesar la "represión" contra protestas opositoras, que hasta ahora dejan una veintena de muertos y cientos de heridos en cuatro semanas.

"¡¡¡No más represión!!! Venezuela, me pongo a disposición para ser un impulsor en el renacer de nuestro país. Fuerza Venezuela", escribió Rincón, mediocampista de la Juventus, en Twitter junto con una fotografía suya con una camiseta blanca en la que se lee: "No más represión. Esperanza y fe".

No más represión!! Venezuela me pongo a disposición para ser un impulsor en el renacer de nuestro país, Fuerza Venezuela!!! pic.twitter.com/xFPuGSQlgc — Tomás Rincón (@TomasRincon5) 24 de abril de 2017

Grandes deportistas venezolanos se han venido pronunciando en redes sociales sobre la severa crisis en el país.

"Qué dolor... No estoy presente, pero te llevo día a día en mi espalda (...). Sufro con ustedes y rezo a diario por ustedes; por todo el pueblo. Soy venezolano y quiero a mi país... LIBRE Y EN PAZ", señala un mensaje compartido en días previos por futbolistas como Salomón Rondón (West Bromwich, Inglaterra) o Adalberto Peñaranda (Málaga, España).

El domingo, el clásico del fútbol venezolano entre el Deportivo Táchira y el Caracas FC en la ciudad andina San Cristóbal acabó en una protesta dispersada con gases lacrimógenos por los cuerpos de seguridad. El gobierno del estado Táchira calificó a los manifestantes como "terroristas", acusándolos de atacar a funcionarios de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

"Indignado por el comportamiento de la GNB después del partido, lanzando bombas lacrimógenas a las personas que fueron al estadio. Abusadores", criticó Giovanny Romero, jugador del Deportivo Táchira.

El beisbolista Miguel Cabrera, uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas, también había enviado un mensaje en Instagram cuando estallaron las protestas.

"Un país matándose y los que tienen el poder en Venezuela no pueden hacer nada, qué impotencia, yo no soy chavista ni opositor. YO SOY VENEZOLANO Y ME DUELE MI PAÍS YA BASTA", escribió Cabrera al compartir un video de una protesta opositora del pasado 5 de abril en Caracas.