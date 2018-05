Nicolás Maduro amenaza con alzarse en armas y llamar a sus compatriotas a una revolución armada para evitar que llegue al poder como Henri Falcón, al que acusa de querer entregar las riquezas venezolanas a Estados Unidos.

En un eufórico discurso desde el estado de Vargas, Maduro aseguró que se niega "mil veces" a que los candidatos de la derecha opositora como Henri Falcón le entreguen el país "a los gringos", según publica El Nuevo Herald.

“Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas, yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer revolución armada con el pueblo si fuese necesario. Sería el primero que lo haría y llamaría el pueblo a las armas; sí lo haría, porque aquí hay dignidad”, dijo en un acto de campaña.

"Henri Falcón dice que va a ganar la presidencia, [pero] él le va a entregar el país a los gringos (...) ¿Será que en Venezuela no hay hombres, mujeres ni jóvenes que defiendan la patria?", puntualizó

Pidió a los venezolanos "estar alerta a la única oferta” de los aspirantes de “la derecha opositora de entregar la patria a los gringos y a las oligarquías europeas”, e hizo un llamado a “unir fuerzas para defender” a Venezuela. “Me niego, me niego mil veces”, enfatizó.

Maduro también aseguró que le importa "un carajo" si Estados Unidos o Europa no reconocen su victoria en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo.

“Si me reconoce el noble pueblo de Venezuela, qué carajo me importa lo que diga Europa, qué carajo me importa lo que diga Washington (...) Yo no le temo a nada ni nadie”, agregó.