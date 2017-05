Muere uno de los primeros cosmonautas soviéticos

Uno de los primeros cosmonautas soviéticos, Viktor Gorbatko, compañero de entrenamiento de Yuri Gagarin, falleció a los 82 años, anunció este miércoles la agencia espacial rusa Roskosmos.

Nacido en 1934 en el sur de Rusia, Viktor Gorbatko ingresó a los 19 años en una escuela de aviación militar para convertirse en piloto, su gran pasión.

Pero en 1960 fue seleccionado entre más de 3.000 candidatos para entrenarse en el mayor de los secretos con vistas a la primera misión espacial de la historia.

"Me convocó mi comandante que antes que nada me ordenó firmar una carta en la que me comprometía a no revelar la conversación que iba a seguir", contó en una entrevista a la AFP en 2001.

"Luego me preguntaron si quería volar más alto que en avión. Enseguida entendí de qué se trataba y acepté sin dudarlo", agregó entonces. Entre sus compañeros de entrenamiento estaba Yuri Gagarin, destinado a convertirse en el primer hombre que viajó al espacio.

Gorbatko efectuó por su parte tres vuelos espaciales: en 1969, 1977 y 1980. Ascendido a general, fue condecorado dos veces como Héroe de la Unión Soviética tras sus vuelos a bordo de naves espaciales Soyuz.

El excosmonauta será enterrado el viernes en el cementerio federal de Mytishchi, al norte de Moscú, según Roskosmos.