Muere Naomi Parker, ícono de la mujer trabajadora

Una mujer vestida con un pañuelo rojo de lunares blancos y una camisa azul que se remanga para mostrar sus músculo, es uno de los ícono de la mujer trabajadora de la post guerra.

Rosie la Remachadora (Rosie the Riveter), como se la denomina, se ha convertido en un símbolo mundialasociado a la mujer trabajadora y al feminismo, aunque nació en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial como una ilustración para animar a las mujeres a cubrir en las fábricas a los hombres que habían marchado al frente, señala El País.

La verdadera Rosie, quien inspiró el cartel, se llamaba Naomi Parker Fraley y falleció el pasado sábado a los 96 años en en el Estado de Washington, según dio a conocer el periódicoThe New York Times.

El póster con el lema We can do it! (¡Podemos hacerlo!), obra del artista J. Howard Miller, había caído en el olvido tras la guerra, pero resurgió como un icono feminista en los 80.

Con él, también se recuperó la foto de una mujer con un pañuelo rojo y lunares blancos en un torno de una fábrica que se consideró la inspiración de aquella campaña.