Mira los mensajes de WhatsApp que marcaron juicio de 'La Manada'

Este jueves se produjo la condena del caso conocido como "La Manada", donde cinco hombre fueron acusados de abusar en grupo a joven de 18 años en España, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, en julio de 2016. Fueron condenados a nueve años de cárcel, sentencia que causó polémica en la comunidad española.

De la agredida se conoce poco, pero cuando se destapó el caso la prensa local divulgó la conversación del grupo de WhatsApp donde los implicados se jactaban del hecho, chat que volvió a salir a la luz tras conocerse la sentencia y que parte de la población considera que debe tomarse como prueba de una violación y no de un abuso.

Esta fue la conversación que mantuvieron los condenados con otros amigos que no estaban en la fiesta:

─ Buenos días

─ Follándonos a una entre los 5.

─ Jajaja.

─ Todo lo que cuente es poco.

─ Puta pasada de viaje.

─ Hay vídeo.

─ Cabrones os envidio.

─ Esos son los viajes guapos.

─ jajajajajajajsajajaja

Pero cuando avanzaron las horas, la conversación cambió:

─ Cinco detenidos x agresión sexual

─ No seréis ustedes no??

─ Iyo no serán ellos en serios no??

─ Se han follado a una entre 5 según dijo jose angel

─ Y son 5 los detenidos por abusar de una tía de 19 años

─ Y tienen los móviles apagados

─ esto va a ser como lo del loco que lo escuchamos y nos reíamos hasta que supimos que era él.

─ Ta imagina? No creo vamos...espero que no..hablar cuando lo leas cabrones.

─ jajajas

─ No hombres es imposible que sean ellos tio.

─ Con la de gente que hay...

─ eran de nacionalidad española.

─ Esq no han dicho nada más.

─ Fite q fa prx noticia dicen entre ellos tenemos a 1 guardia civil y a un militar.

─ jajajajaj

─ a un mangante a un actor pono y a un gordinflón.

─ jajajajajaja

─ La noticia la han mandado al peligro

─ si enserio?

─ o es mentira?

─ (Enlace de la noticia con la detención de los cinco)

─ Iyo son ellos.

─ Estoy preocupao.

─ El escu se ha conectado a las 9.39.

─ Además dicen q lo an cogido en u coche.

─ No creo que sean ellod

─ Ellos iban en el suyo no?

─ los an cogido x la mnn eh

─ A ver si dan señales

─ Iyo hay mucha gente allí.

─ Pero 6 notas.

─ Y q una tía q folle con 5.

─ No es tan normal.

─ Aunque haya ml de gente.

─ Es que es eso.

─Y encima todos los los móviles apagados.

─Tss.

─Iyo son ellos tío.

─Q no hombre.

─Vamos a pensas de q se am puesto to ciego se an qedado sin batería y que están x ai tirados....

─Oyó son las 7 de la tarde.

─Y ninguno con movil.

─----------

─Y que no hay señales

─ Pufff

─ Estoy preocupado tí.

─ Estamos todos cagado tío.

─ Yo a buscado hasta si hay cargados en el ave.

─ Xa el escu supuestamente venía hoy paca.

─ Ts

─ Aquí estamos hablado el (nombre) y yo de eso.

─ Esq ya es para preocuparse

─ Son casi las 10.

─ Iyo es q todo encaja.

─ Con sus muerto.

─ Me acaba de decir el (nombre) que los notas son de sevilla.

─ Q lo sabe por un amigo suyo de los biris q han hablado con indar gorris.

─ Pero q los nombres aun no se sabes.

─ Valla pasada.

─ Son ellos tio.

─ Valla pitote.

─ Sin noticia no?

─ 0

─ Q pasada tío.

Puedes ver el resumen de todo lo ocurrido desde 2016 hasta ahora en el siguiente video publicado por el diario El País de España:

La red televisiva La Sexta también expuso un video con las claves que permitieron la detención de cinco detenidos, entre ellos un guardia civil:

No fue una agresión sexual, sino abuso, según el tribunal de sentencia, puesto que consideran que no hubo violencia ni intimidación. Los hombre fueron absueltos de los delitos de agresión sexual, robo con violencia e intimidación y contra la intimidad.

Beneficios

Tras la sentencia a 'La Manada', los condenados podrían acceder al segundo grado (salidas de fines de semana) cuando cumplan un tercio de la condena. Es decir, dos años y tres meses, que contabilizando el tiempo que ya llevan en prisión, se cumplirían en octubre, siempre y cuando haya buen comportamiento, sin riesgo de fuga ni de quebrantar la condena, ni de volver a delinquir.

Al tercer grado, que les permitiría sólo ir a la cárcel para dormir, pueden aspirar con tres cuartos de la condena cumplida (6 años y 9 meses). Esto se cumpliría entre marzo y abril de 2023.

Reacciones

Las reacciones a la sentencia de La Manada no se han hecho esperar: en el mismo momento en el que la Audiencia Provincial de Navarra daba a conocer el fallo, mediante audiencia pública, se colaban los gritos en la sala de las personas que estaban en la calle: "Es violación, no es abuso" y "esta justicia es una m...", según el reporte del diario ABC.

Colectivos feministas se convocaron en concentraciones en numerosas ciudades de todo el país para expresar su apoyo y solidaridad a la víctima, mientras políticos, cuerpos policiales y diversas figuras públicas se pronuncian sobre la sentencia, entre ellos la Policía que se mostró a favor de la víctima.