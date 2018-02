Millonaria recompensa a quien encuentre submarino

El Gobierno argentino ofrecerá una millonaria recompensa para quien encuentre en el océano Atlántico el submarino argentino ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo, cuyos familiares fueron recibidos este martes por el presidente, Mauricio Macri.

"Va a ofrecer una recompensa millonaria. Eso dijo, pero aparte de eso no puede decir más nada. Era lo que estábamos esperando", expresó a la prensa Itatí Leguizamón, esposa del sonarista Germán Oscar Suárez, a las puertas de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, donde el mandatario se reunió con las familias.

La mayoría de los seres queridos de los tripulantes llegó a la plaza de Mayo de Buenos Aires en un autobús desde la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde el buque tenía su base y adonde debería haber arribado tras hacer un viaje desde el sureño puerto de Ushuaia, travesía durante la que se perdió su rastro hasta hoy. Marcela Moyano, esposa del suboficial primero Hernán Rodríguez, relató "la sensación" de tener "cara a cara" al presidente y hacerle su pedido.

"Le dije que hay familias con mucho dolor e incertidumbre y el señor presidente se tiene que comprometer. Y si él asume ese compromiso vamos a llegar a encontrar a los 44 para llegar a la verdad y la justicia", remarcó la mujer.

Y es que el principal objetivo de los allegados a los marineros es que no cese la búsqueda en el océano, que durante semanas contó con la colaboración de diversos países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, y que actualmente solo tiene la ayuda de Rusia. Además, las familias, que presentaron al jefe de Estado un documento petitorio, exigen que se cuente con empresas privadas y que se abra el perímetro de rastreo.

"Nos han escuchado. La sensación es que nos vamos pensando en que se podría llegar a implementar todo lo que hemos pedido. Y esperar a ver si se cumple. Hemos sugerido que la búsqueda se amplíe más hacia arriba", dijo por su parte Luisa Rodríguez, familiar del suboficial Ricardo Gabriel Alfaro.

Antes y después de la reunión con Macri y con diversos miembros del Gobierno, los familiares fueron saliendo a la puerta de la Casa Rosada con pancartas y banderas reclamando justicia por sus marineros.

"Es un alivio que nos haya recibido después de mucha petición. él (Macri) se presentó una sola vez ante las familias en la base naval (de Mar del Plata) en los primeras días de lo sucedido, y nunca más se volvió a presentar. No se si llamarlo llamativo o doloroso", dijo a Efe Norma, hermana del cabo principal Sergio Cuellar, de 34 años, casado y con un hijo de 5 años.

"Se dicen muchas hipótesis, casi mentiras. No sé que pensar. Con toda la tecnología y los países que nos han ayudado no se sabe nada.

Tras estos tres meses lo que queremos es que se sepa la verdad. Es casi doloroso pensar que se oculta algo", aseveró. Luego del encuentro, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, reiteró a varios medios locales que el Gobierno va a "hacer todo lo posible" para encontrar al submarino y agregó que cualquier barco que lo encuentre puede cobrar la recompensa o un incentivo.

El ministro adelantó que será la próxima semana cuando se publique una resolución administrativa con el monto de la recompensa, aunque no descartó que ronde los cuatro millones de dólares.

La búsqueda del submarino en el Atlántico, hasta ahora infructuosa, se delimitó a 430 kilómetros de la costa patagónica, en torno a una zona donde varias agencias internacionales informaron de la detección de una explosión horas después de desaparecer la nave, cerca de donde se produjo la última comunicación del buque.

Poco antes, el comandante había informado a sus superiores de que se había producido un principio de incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua a través de un conducto de ventilación; un problema que según la Armada fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje hacia Mar del Plata.

En estos meses, además del caso abierto en la Justicia, en el que diversos familiares son querellantes, se abrió una investigación interna en el seno de la Armada y el almirante Marcelo Srur fue destituido por el Gobierno como jefe del cuerpo castrense.

También se creó en el Congreso de la Nación una Comisión Especial Investigadora.