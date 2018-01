Fernando Pastorizzo, el joven 21 años asesinado por su novia de 19 el pasado viernes en la localidad argentina de Gualeguaychú, compartió mensajes de alerta en su cuenta de Twitter.

Ahora, esos mensajes complican a Nahir Galarza, la novia que confesó el crimen, porque revelan que ejercía presión sobre la víctima y que tenían una relación enfermiza.

“Hay personas enfermas”, escribió el 20 de noviembre, según publica el diario Clarín.

“Que alivio sacarse algo tan pesado de encima”, publicó 9 días después. “Qué enferma esta mina, por Dios”, lanzó el 10 de diciembre. “Hay que estar mal de la cabeza, si no no se entiende”, continuó a los dos días. “Está loca enferma de la cabeza mal, nunca me va a dejar tranquilo”, agregó en plena Navidad y cinco días después murió con dos disparos proporcionados por Galarza.

La chica fue trasladada el martes desde el Hospital Centenario a la Comisaría del Menor, la Mujer y la Familia, donde quedó detenida con prisión preventiva, al menos por 60 días hasta que se resuelva su juicio.