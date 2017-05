Marchas en tres países para legalizar la marihuana

En Argentina el uso de cannabis con fines medicinales es legal, pero su cultivo sigue prohibido y ese fue el motivo de una marcha en Buenos Aires, este sábado, donde miles de personas reclamaron el derecho a cultivar libremente.

"Yo a esta planta le debo todo, estaré acá hasta que deje de ser ilegal" su cultivo, dijo Valeria Salech, quien compra cannabis para su hijo de 10 años, autista y epiléptico. Probó con esta hierba hace algunos años, y asegura que la terapia alternativa le permitió "al fin conocer" a su hijo.

"Con la medicación alopática lo tenía muy dopado, convertido en un zombi, siempre con la mirada perdida, la boca abierta, no respondía a su nombre, usaba pañales y babero", cuenta esta mujer menuda y decidida de 42 años.

Se le hace un nudo en la garganta cuando describe lo que sucedió desde que empezó el tratamiento. "Gracias al cannabis tengo un hijo que me mira a los ojos, me sonríe y me nombra", dice Valeria.

En Brasil

Hubo manifestaciones que movilizaron a cientos de personas en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, defendieron la legalización de la marihuana, en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana 2017, que se ha celebrado esta semana en varios países.

En una nueva edición de la tradicional marcha anual para defender la legalización de la marihuana en Brasil, que se realiza desde 2002, los brasileños protestaron por el aumento del número de consumidores que llenan el ya hacinado y crítico sistema penitenciario del país.

"Quebrar las cadenas y plantar semillas" fue el lema de los manifestantes este año en marchas que ocuparon la emblemática Avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo; el malecón de la playa de Ipanema en Río de Janeiro, y la Explanada de los Ministerios, la ancha avenida de Brasilia sobre la que se ubican los palacios sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Colombia

Alrededor de 2.500 personas de distintas edades se movilizaron en la ciudad de Medellín para pedir la despenalización del cannabis en la marcha convocada para impulsar el consumo libre de esa droga.

La novena versión de esta movilización, promovida por la Asociación Mutual Cannábica de Colombia y la Comunidad Cannábica Colombiana, se realizó bajo el lema "Legalízela Usted" y, según sus asistentes, como un "gesto de paz y amor" que muestra que los consumidores no representan un peligro para la sociedad.

"Recorrer las calles para cambiar la mentalidad, pedir respeto por nuestros derechos y mostrar que esta planta tiene muchos beneficios", dijo a periodistas el sicólogo David Ponce, uno de los organizadores del evento.

La marcha, que concentró especialmente a jóvenes, salió del teatro Pablo Tobón Uribe, recorrió varias calles del centro de Medellín y tuvo como punto final el Parque de las Luces.