Maduro dice que llueva o truene irá a la Cumbre aunque no esté invitado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que estará en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril, "llueve, truene o relampaguee" para, agregó, decir "la verdad" del país.



"No me quieren ver en Lima, me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la cumbre de la Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar (...) allí llegará la verdad de Venezuela", afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.



Perú, como país anfitrión, informó el martes pasado que la presencia de Maduro en la Cumbre "no será bienvenida", una decisión apoyada por el conocido como grupo de Lima, que engloba a varios de los países de la región.



La decisión se tomó con base en la declaración de Quebec de 2001 "que señala que la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas", afirmó entonces la ministra de Exteriores del Perú, Cayetana Aljovín.



Frente a esto, el jefe del Ejecutivo venezolano aseguró hoy que recibió de su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, "varias cartas", la última "ayer a las 4 de la tarde (...) invitándome a la Cumbre de las Américas".

"Póngase de acuerdo. Quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba (...) los tenemos locos vale.



Están como locos", agregó sobre un grupo que, aseguró, "pasará a la historia de la indignidad".



El presidente exhibió a los medios presentes la carta que aseguró le llegó ayer en la tarde en la que se lee que Kuczynski extiende la invitación a Maduro para participar en la Cumbre de las Américas, una misiva fechada el 11 de noviembre de 2017.



"Es un grupo que existe y no existe. Que sacan comunicados y que pretenden que sean órdenes que nosotros cumplimos. En Venezuela mandamos nosotros, no Kuczynski ni (el presidente Colombiano Juan Manuel) Santos", añadió.



"Venezuela no depende del grupo de Lima para nada. Gracias a dios tenemos un país total y absolutamente independiente", defendió..



El Grupo de Lima está compuesto por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica, también se sumaron en los últimos días Estados Unidos, Guyana y Santa Lucía.



Este organismo se creó en agosto de 2017 ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños.